La solution IBM Maximo Application Suite (MAS) se décline en deux formules : logiciel géré par le client ou SaaS (software as a service). La suite MAS s’acquiert par le biais d’un modèle de licence et d’utilisation simplifié exploitant un système de crédits appelé AppPoints. Ce système vous permet d’ajouter facilement des fonctionnalités et des utilisateurs, de faire évoluer votre entreprise et de ne payer que ce que vous utilisez grâce à une autorisation d’utilisation unique.