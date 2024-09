Istio on IBM Cloud

Lorsque les organisations passent aux microservices, elles doivent prendre en charge des dizaines ou des centaines d'applications spécifiques. La gestion séparée de ces terminaux implique la prise en charge d'un grand nombre de machines virtuelles (VM), y compris à la demande. Un logiciel de cluster comme Kubernetes peut créer des pods et les faire évoluer, mais Kubernetes ne fournit pas de routage, de règles de trafic, ni d'outils de surveillance ou de débogage solides.

Saisir le maillage du service.

Avec l'augmentation du nombre de services, le nombre de moyens de communication potentiels augmente de manière exponentielle. Deux services n'ont que deux voies de communication. Trois services en ont six, tandis que 10 services en ont 90. Un maillage de services offre un moyen unique de configurer ces voies de communication en créant une politique pour la communication.

Un maillage de services instrumente les services et dirige le trafic de communication selon une configuration prédéfinie. Au lieu de configurer un conteneur en cours d'exécution ou d'écrire du code pour le faire, un administrateur peut fournir une configuration au maillage de services et lui demander d'effectuer ce travail. Auparavant, cela devait se faire avec les serveurs web et la communication de service à service.

La façon la plus courante de procéder dans un cluster est d'utiliser le modèle sidecar. Un sidecar est un nouveau conteneur, à l'intérieur du pod, qui achemine et observe le trafic de communication entre les services et les conteneurs.