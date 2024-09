Instana intègre de manière transparente les informations des spans Zipkin aux cartes de dépendance des services et de l’infrastructure et complète les données fournies par Zipkin grâce à différents types d’informations de traçage collectées automatiquement. Étant donné qu’Instana peut corréler les données AutoTrace avec les données de tous les flux de traçage, y compris OpenTracing et Jaeger, les parties prenantes de l’application peuvent obtenir une image beaucoup plus complète des performances globales de leur application, des différentes requêtes/traces, ainsi que de chaque infrastructure et élément qui la composent.

Enfin, la solution de gestion des applications d’Instana fournit un APM automatique et permet de contrôler l’infrastructure pour les applications dynamiques. En voici les principales caractéristiques :

Reconnaissance automatique et continue des changements au niveau de l’infrastructure

Instrumentation automatique et sans redémarrage du code des langages de programmation tels que Java, ceux basés sur .NET, Python, PHP et autres par Instana AutoTrace

Réutilisation des traces d’application créées à l’aide de Zipkin

Reconnaissance automatique des arrêts anormaux et des seuils pour les services surveillés

Visualisation des cartes de dépendance des services

Traçage des requêtes sur tous les systèmes

Contrôle de la qualité des applications et des services

Une surveillance complète nécessite une vue d’ensemble des performances de l’hôte physique ou virtuel, des conteneurs, des instances de service et des dépendances entre les applications et les services. Instana et Zipkin offrent une surveillance automatique pour les environnements hautement dynamiques avec la possibilité d’étendre la technologie Auto-Tracing d’Instana avec des informations de traçage ou de performance spécifiques à l’application.

Le backend d’Instana, qui est indépendant vis-à-vis des sources de données, combine les données de configuration, de performances et de santé d’Instana AutoTrace, Zipkin, OpenTracing, Jaeger et de nombreux autres agents de collecte de données. Cela en fait donc le moyen le plus rapide et le plus simple de surveiller les technologies prises en charge sur l’ensemble de la pile et d’obtenir des informations approfondies sur les applications. L’agent Instana identifie automatiquement tous les composants d’infrastructure, déploie les détecteurs de contrôle nécessaires et commence à tracer les applications. Toute modification de l’application ou de l’infrastructure est détectée en temps réel, en ajustant les cartes de dépendance et les visualisations.

Pour plus d’informations sur les détecteurs et intégrations technologiques pris en charge, consultez la documentation dédiée à la gestion des applications d’Instana.