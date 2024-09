Traefik Proxy de Traefik Labs est un proxy inverse et équilibreur de charge HTTP cloud natif. Traefik Labs s’intègre aux composants de votre infrastructure actuelle et se configure de façon automatique et dynamique pour faciliter le déploiement des microservices dans plusieurs environnements différents.

Traefik peut gérer des déploiements importants et complexes dans un large éventail d'environnements et de protocoles dans des clouds publics, privés et hybrides via une interface simple et intuitive. Il est également doté d'un puissant ensemble de middlewares qui améliorent ses capacités pour inclure l'équilibrage de charge, un service de passerelle API, l'intrusion d'orchestrateur, la communication de services est-ouest, etc.

Traefik intercepte et achemine chaque demande entrante vers les services back-end correspondants. Il est particulièrement adapté pour servir de contrôleur d'intrusion pour les clusters Kubernetes.

Contrairement à un proxy inverse traditionnel avec une configuration statique, Traefik Labs utilise la reconnaissance de services pour se configurer dynamiquement en fonction des services eux-mêmes. Il prend en charge tous les principaux protocoles et peut les gérer de manière flexible avec un middleware configurable pour l'équilibrage de charge, la limitation de débit, les disjoncteurs, la mise en miroir, l'authentification, etc.

Observabilité avec Traefik

Le système de traçage permet aux développeurs de visualiser les flux d'appels dans leur infrastructure. Traefik utilise OpenTracing et prend en charge quatre services back-end de traçage, dont Instana. Pour activer Instana en tant que service back-end de traçage, Traefik prend en charge YAML, TOML et l'interface de ligne de commande afin de configurer Instana en tant que fournisseur d'observabilité préféré.