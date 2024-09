MongoDB est un programme de base de données NoSQL open source pouvant fonctionner comme système de fichiers, orienté vers des formats de données semi-structurés tels que des documents textuels à l'image des fichiers JSON. En tant que magasin de données, il regroupe un certain nombre de fonctionnalités clés intégrées, telles que les requêtes ad hoc, la réplication et l'équilibrage de charge. Pour y parvenir, MongoDB tire parti d'outils préexistants comme JavaScript, MapReduce et Sharding. MongoDB Monitoring d'Instana inclut la reconnaissance automatique d'infrastructure, le mappage des applications et la configuration de surveillance.