L'agent de contrôle d'Instana, Eclipse Jetty (lien externe à ibm.com), avec son double rôle de serveur Web Java HTTP et de conteneur de servlets, constitue un précieux composant de la communication entre machines au sein d'importants frameworks logiciels. Ce détecteur est entièrement intégré à la solution Infrastructure and Application Monitoring d'Instana et permet de contrôler l'ensemble des serveurs et des conteneurs de servlets Jetty au sein d'un déploiement. Instana identifie tous les hôtes Jetty disponibles, comprend les dépendances/interactions entre eux et d'autres applications, et contrôle automatiquement l'état de santé et les performances de chaque serveur.

Instana applique des outils d'automatisation et d'intelligence artificielle dans le contrôle de Jetty afin que les équipes DevOps puissent optimiser efficacement leurs serveurs et leurs conteneurs de servlets Jetty. Certains de ces outils incluent la détection prédictive des problèmes et l'analyse des causes premières assistée par l'IA. Instana réduit efficacement les frais liés au maintien de ressources spécialisées en Jetty auprès des clients.