Instana AutoProfile est un profileur de performances de niveau professionnel conçu à la fois pour les environnements de production et de développement. Il offre aux développeurs une vue continue et historique de la performance des applications au niveau du code, ce qui est essentiel pour localiser les zones sensibles du CPU, de l’allocation de mémoire et des E/S, ainsi que les goulots d’étranglement dans les temps d’attente. Comprend des mesures d’exécution et des profils complémentaires de surveillance des erreurs pour une analyse approfondie de la performance. Pour en savoir plus, consultez la documentation AutoProfile d’Instana.