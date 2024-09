Le backend d’Instana, qui est indépendant vis-à-vis des sources de données, combine les données de configuration, de performances et de santé d’Instana AutoTrace, Jaeger, OpenTracing, Zipkin et de nombreux autres agents de collecte de données. Cela en fait donc le moyen le plus rapide et le plus simple de surveiller les technologies prises en charge sur l’ensemble de la pile et d’obtenir des informations approfondies sur les applications. L’agent Instana identifie automatiquement tous les composants d’infrastructure, déploie les détecteurs de contrôle nécessaires et commence à tracer les applications. Toute modification de l’application ou de l’infrastructure est détectée en temps réel, en ajustant les cartes de dépendance et les visualisations.



Pour plus d’informations sur les détecteurs et intégrations technologiques pris en charge, consultez la documentation dédiée à la gestion des applications d’Instana.