Hadoop YARN Monitoring joue un rôle essentiel dans les microservices de surveillance des applications d'Instana.

Hadoop YARN (lien externe à ibm.com) est un composant de la plate-forme open source Hadoop.YARN est l'abréviation de « Yet Aanother RResource NNegotiator ». Pour simplifier, YARN remplace MapReduce en assumant la responsabilité de la gestion des ressources et de la planification des tâches.