L’intégration de l’IA générative au sein de votre organisation introduit des goulots d’étranglement de performance imprévisibles et des problèmes de latence en raison de modèles variables, de limitations d’API et de schémas d’utilisation. Ces facteurs ont un impact sur l’expérience utilisateur et le respect des accords de niveau de service (SLA). La nature opaque de l’IA générative complique la surveillance et l’optimisation des applications, ce qui empêche les développeurs d’obtenir des informations claires et de résoudre rapidement les problèmes de performance. Par ailleurs, la création intégrale d’applications d’IA générative est coûteuse ; vous devez donc envisager des solutions qui vous aideront à générer un retour sur investissement significatif.

L’évolution rapide du paysage de l’IA générative exige une action immédiate et, en tirant parti de la plateforme IBM Instana Observability, les clients peuvent traiter de manière proactive les problèmes de performance, optimiser l’efficacité et conserver leur avantage concurrentiel en offrant des expériences utilisateur exceptionnelles. C’est un aspect primordial lorsque l’IA générative est un facteur de valeur primaire, car même des retards mineurs peuvent avoir un impact sur les SLA et la satisfaction des utilisateurs. Instana peut également aider les entreprises à adopter les modèles LLM et IA en fournissant une observabilité de niveau entreprise sur les workloads basés sur ces modèles.