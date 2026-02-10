IMS Sysplex Manager for z/OS est un point de contrôle unique pour les opérations système IMS. Il permet de gérer plusieurs systèmes IMS dans un environnement sysplex ou IMSplex. Cela permet un affichage centralisé et en temps réel des informations IMS sysplex et IMSplex via une interface unique, et l’automatisation de la gestion des cas d’erreurs spécifiques, réduisant ainsi la complexité des programmeurs système.

IMS Sysplex Manager offre une fonctionnalité de tableau de bord qui vous permet de surveiller la santé des systèmes IMS. Vous pouvez y consulter les données critiques des domaines clés, y compris les alertes qui indiquent lorsque les seuils définis par les utilisateurs sont dépassés.