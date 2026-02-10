Gérez efficacement de multiples systèmes IMS
IMS Sysplex Manager for z/OS est un point de contrôle unique pour les opérations système IMS. Il permet de gérer plusieurs systèmes IMS dans un environnement sysplex ou IMSplex. Cela permet un affichage centralisé et en temps réel des informations IMS sysplex et IMSplex via une interface unique, et l’automatisation de la gestion des cas d’erreurs spécifiques, réduisant ainsi la complexité des programmeurs système.
IMS Sysplex Manager offre une fonctionnalité de tableau de bord qui vous permet de surveiller la santé des systèmes IMS. Vous pouvez y consulter les données critiques des domaines clés, y compris les alertes qui indiquent lorsque les seuils définis par les utilisateurs sont dépassés.
Surveillez et contrôlez facilement les systèmes IMS et les ressources Sysplex, y compris les composants, les régions, CSL RM, les unités de couplage et les files d’attente partagées, tout en émettant des commandes de type 1 et 2.
Créez un tableau de bord personnalisé qui vous permet de connaître l’état général de vos systèmes IMS d’un seul coup d’œil.
Enregistrez les messages d’entrée et de sortie de commande provenant de toutes les sources, ainsi que les messages de l’opérateur de terminal maître (MTO), dans la même base de données d’historique.
Contrôlez davantage l’endroit où les transactions doivent être traitées grâce au routage par affinité. Contrôlez directement l’équilibre de la workload de la file d’attente de messages partagée afin de mieux gérer la disponibilité.
IMS Sysplex Manager for z/OS conserve un inventaire de tous les composants clés du système IMS. Il suit également tous les paramètres système IMS définis et actifs. Il peut émettre des commandes IMS de type 1 et de type 2, les deux pouvant être acheminées vers de multiples systèmes IMS. IMS Sysplex Manager surveille les régions dépendantes et suit la disponibilité, les classes de transactions et les régions qui détiennent le plus de base de données verrouillées et créent le plus de conflits.
IMS Sysplex Manager surveille les ressources clés de l’environnement IMS, notamment les transactions, les programmes, les bases de données, les LTERM et les terminaux. Il vous permet de modifier l’état des ressources à partir d’un seul point de contrôle. Dans l’environnement CSL (Common Service Layer), IMS Resource Manager (RM) suit l’état global des ressources IMS clés. IMS Sysplex Manager assure la surveillance en temps réel des ressources RM et vous permet de choisir les ressources par propriétaire ou par type de ressource.
Dans un environnement de partage de données IMS, les applications peuvent conserver les verrouillages de base de données IRLM pendant si longtemps qu’elles provoquent des conflits pour certaines ressources de base de données spécifiques. IMS Sysplex Manager peut identifier automatiquement les applications à l’origine de ce type de problème. Cette solution suit également les statistiques de routage des transactions et offre une protection contre le dépassement de tampon en refusant les appels d’insertion une fois que les seuils spécifiés par les utilisateurs ont été atteints.
IMS Sysplex Manager vous permet de créer votre propre tableau de bord personnalisable pour surveiller l’activité du système IMS. Grâce à ce tableau de bord, vous pouvez gérer l’état général du système d’un seul coup d’œil. Vous pouvez configurer des alertes lorsque les « seuils » définis par les utilisateurs sont atteints et consigner ces conditions d’alerte pour une analyse ultérieure.
IMS Sysplex Manager permet de définir des transactions (par nom ou par classe) qui ont une affinité avec un ou plusieurs systèmes IMS dans le groupe de files d’attente partagées. Vous pouvez créer et mettre à jour l’affinité pour les destinations des transactions. Le routage par affinité vous donne un contrôle accru sur l’endroit où une transaction ou un groupe de transactions doit être traité. Vous pouvez modifier ou ajouter dynamiquement des définitions d’affinité IMS Sysplex Manager sans redémarrer IMS ou sans supprimer et réattribuer la structure d’affinité CQS.