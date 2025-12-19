IMS Sequential Randomizer Generator for z/OS

Créez un module aléatoire pour accéder de façon directe ou séquentielle aux segments de base de données

Lire la documentation
Illustration d’un nuage avec diverses formes et symboles

Aperçu

IBM® IMS Sequential Randomizer Generator for z/OS génère un module de randomisation qui permet l’accès direct ou séquentiel aux segments HDAM (Hierarchical Direct Access Method), DEDB (Data Entry Database) ou PHDAM (Partitioned HDAM). Le traitement séquentiel des bases de données offre une grande simplicité de stockage des données ainsi qu’une rapidité et une efficacité accrues lors de la gestion de volumes importants de données.
Accès direct performant

Permet l’accès aux bases de données HDAM et DEDB selon l’ordre logique des clés, sans compromettre leurs capacités d’accès direct hautement performantes.
Distribution optimisée

Ajuste le module de randomisation si le nombre de synonymes ou l’utilisation des intervalles de contrôle (CI) / blocs dépasse une valeur définie par l’utilisateur, et contrôle le nombre de synonymes des segments racines dans une base de données.
Surveillance du module

Utilise les statistiques fournies dans les rapports du Sequential Randomizer Generator pour surveiller l’efficacité du module de randomisation.
Maîtrisez les coûts

Les fichiers peuvent être stockés sur bande magnétique : une alternative de stockage à faible coût.

Produits associés

Illustration d’une femme travaillant sur un ordinateur portable, avec des icônes de sécurité et de cloud connectées à une interface de panneau de contrôle structurée
IMS Transaction Manager Solution Pack for z/OS
Obtenez les outils dont vous avez besoin pour surveiller et gérer efficacement votre environnement IMS Transaction Manager.
Un homme se tient à un pupitre, entouré d’un organigramme et de formes géométriques
IMS Tools
Améliorez les performances de vos systèmes IMS grâce à des outils à la demande de gestion de bases de données et de transactions orientés applications.
Un organigramme avec diverses icônes et symboles, notamment un bouclier, un cadenas et un engrenage.
IMS Database Solution Pack for z/OS
Effectuez des réorganisations de bases de données en ligne pour assurer une disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et gérez des bases de données à fonctionnalités complètes et HALDB IMS.
Illustration d'un homme debout sur une plateforme, écrivant sur un grand écran avec un stylet.
IMS Recovery Solution Pack for z/OS
Utilisez une suite logicielle offrant une solution intégrée pour la sauvegarde et la restauration simultanées de plusieurs jeux de données et de zones Fast Path.

Ressources

Documentation IBM
Obtenez des informations sur la façon d’entretenir et d’utiliser le produit.
Foire aux questions sur les packs de solutions IMS Tools
Trouvez les réponses à vos questions et découvrez des conseils et astuces pour une configuration optimale des packs de solutions IMS Tools.
Documentation du produit IMS Tools
Publications de produits IMS Tools, répertoires de programmes et autres contenus techniques connexes en PDF.
Playlist vidéo IMS Tools
Cette liste contient des démonstrations et des webcasts concernant IBM IMS ainsi que des produits et technologies connexes.
Passez à l’étape suivante
Lire la documentation
Autres moyens d’information Nouveautés Support