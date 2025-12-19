IBM® IMS Sequential Randomizer Generator for z/OS génère un module de randomisation qui permet l’accès direct ou séquentiel aux segments HDAM (Hierarchical Direct Access Method), DEDB (Data Entry Database) ou PHDAM (Partitioned HDAM). Le traitement séquentiel des bases de données offre une grande simplicité de stockage des données ainsi qu’une rapidité et une efficacité accrues lors de la gestion de volumes importants de données.