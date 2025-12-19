Créez un module aléatoire pour accéder de façon directe ou séquentielle aux segments de base de données
IBM® IMS Sequential Randomizer Generator for z/OS génère un module de randomisation qui permet l’accès direct ou séquentiel aux segments HDAM (Hierarchical Direct Access Method), DEDB (Data Entry Database) ou PHDAM (Partitioned HDAM). Le traitement séquentiel des bases de données offre une grande simplicité de stockage des données ainsi qu’une rapidité et une efficacité accrues lors de la gestion de volumes importants de données.
Permet l’accès aux bases de données HDAM et DEDB selon l’ordre logique des clés, sans compromettre leurs capacités d’accès direct hautement performantes.
Ajuste le module de randomisation si le nombre de synonymes ou l’utilisation des intervalles de contrôle (CI) / blocs dépasse une valeur définie par l’utilisateur, et contrôle le nombre de synonymes des segments racines dans une base de données.
Utilise les statistiques fournies dans les rapports du Sequential Randomizer Generator pour surveiller l’efficacité du module de randomisation.
Les fichiers peuvent être stockés sur bande magnétique : une alternative de stockage à faible coût.