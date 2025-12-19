IMS High Performance System Generation Tools for z/OS

Modifiez plus facilement votre environnement de génération du système IMS et vos ressources d’application.

Aperçu

IBM IMS High Performance System Generation Tools for z/OS vous permet de mettre rapidement à jour les définitions de ressources de génération de votre système IMS sans avoir à le redémarrer. Vous pouvez créer une liste d’entrées de mise à jour des ressources, les vérifier et les installer sans interruption de service, sans impact sur les travaux en cours et sans commandes de modification en ligne. Les mises à jour des ressources peuvent être installées sur un seul système IMS ou sur plusieurs systèmes simultanément. Cela garantit la synchronisation des définitions de ressources avec les autres membres de l’IMSPlex et l’installation des mises à jour sur l’ensemble des systèmes IMS au même moment, y compris les systèmes arrêtés, qui refléteront les modifications lors de leur redémarrage.

 À quoi servent les IMS High Performance System Generation Tools ?
Équiper l’environnement de travail avec plusieurs outils

Gérez votre environnement sysgen avec Fast Generation (SYSGEN), Merge Clone et SYSGEN Compare.
Effectuer les modifications efficacement

Accélérez les processus de génération système IMS pour les changements de ressources applicatives (transactions, programmes, bases de données et codes de routage), via un traitement par lots en une seule étape ou en ligne, tout en réduisant la consommation CPU.
Créer des configurations sysgen IMSplex

Modifiez la sécurité IMS SMU, notamment les autorisations AGN, les autorisations de commandes de transaction et la sécurité des terminaux.
Mises à jour synchronisées sur plusieurs systèmes

Installez simultanément les modifications de ressources sur plusieurs systèmes IMS, garantissant la cohérence de l’ensemble de l’IMSPlex.

Produits associés

IMS Transaction Manager Solution Pack for z/OS
Obtenez les outils dont vous avez besoin pour surveiller et gérer efficacement votre environnement IMS Transaction Manager.
IMS Tools
Améliorez les performances de vos systèmes IMS grâce à des outils à la demande de gestion de bases de données et de transactions orientés applications.
IMS Database Solution Pack for z/OS
Effectuez des réorganisations de bases de données en ligne pour assurer une disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et gérez des bases de données à fonctionnalités complètes et HALDB IMS.
IMS Recovery Solution Pack for z/OS
Utilisez une suite logicielle offrant une solution intégrée pour la sauvegarde et la restauration simultanées de plusieurs jeux de données et de zones Fast Path.

Ressources

Documentation IBM
Obtenez des informations sur la façon d’entretenir et d’utiliser le produit.
Foire aux questions sur les packs de solutions IMS Tools
Trouvez les réponses à vos questions et découvrez des conseils et astuces pour une configuration optimale des packs de solutions IMS Tools.
Documentation du produit IMS Tools
Publications de produits IMS Tools, répertoires de programmes et autres contenus techniques connexes en PDF.
Playlist vidéo IMS Tools
Cette liste contient des démonstrations et des webcasts concernant IBM IMS ainsi que des produits et technologies connexes.
Passez à l’étape suivante
Lire la fiche technique
