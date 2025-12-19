IBM IMS High Performance System Generation Tools for z/OS vous permet de mettre rapidement à jour les définitions de ressources de génération de votre système IMS sans avoir à le redémarrer. Vous pouvez créer une liste d’entrées de mise à jour des ressources, les vérifier et les installer sans interruption de service, sans impact sur les travaux en cours et sans commandes de modification en ligne. Les mises à jour des ressources peuvent être installées sur un seul système IMS ou sur plusieurs systèmes simultanément. Cela garantit la synchronisation des définitions de ressources avec les autres membres de l’IMSPlex et l’installation des mises à jour sur l’ensemble des systèmes IMS au même moment, y compris les systèmes arrêtés, qui refléteront les modifications lors de leur redémarrage.