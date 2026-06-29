IBM® IMS High Performance (HP) Prefix Resolution for z/OS résout et met à jour les préfixes des bases de données IMS impliquées dans des relations logiques, en une seule étape. Il crée un jeu de données pour résoudre les pointeurs de relations logiques définis pour les bases de données. La fonction de mise à jour des préfixes met ensuite à jour le préfixe de chaque segment dont les informations de préfixe ont été affectées par un chargement de base de données, une réorganisation ou les deux.

L’outil améliore la gestion des bases de données en simplifiant la résolution des préfixes et les tâches de mise à jour. Il réduit le temps de réorganisation et le temps CPU en résolvant rapidement les pointeurs de relations logiques tout en réduisant la consommation de ressources.