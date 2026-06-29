IBM® IMS High Performance (HP) Prefix Resolution for z/OS résout et met à jour les préfixes des bases de données IMS impliquées dans des relations logiques, en une seule étape. Il crée un jeu de données pour résoudre les pointeurs de relations logiques définis pour les bases de données. La fonction de mise à jour des préfixes met ensuite à jour le préfixe de chaque segment dont les informations de préfixe ont été affectées par un chargement de base de données, une réorganisation ou les deux.
L’outil améliore la gestion des bases de données en simplifiant la résolution des préfixes et les tâches de mise à jour. Il réduit le temps de réorganisation et le temps CPU en résolvant rapidement les pointeurs de relations logiques tout en réduisant la consommation de ressources.
Assurez-vous que les relations de pointeur sont résolues et prêtes à être utilisées en production après le chargement ou la réorganisation des bases de données logiquement liées.
Combinez la résolution des préfixes et les fonctions de mise à jour en une seule étape.
Utilisez le service de transfert de données HPPRPIPE, qui élimine le recours à des jeux de données intermédiaires et réduit la durée d’exécution ainsi que la consommation de ressources.
Éliminez les jeux de données de travail intermédiaires DFSURWF2 et DFSURWF3, ce qui réduira la gestion des bandes et l’allocation de périphériques de stockage à accès direct (DASD).
Réduisez ou évitez une grande partie des exigences en matière d’E/S, de gestion des bandes et de DASD qui sont souvent associées à la résolution et à la mise à jour des préfixes.
Comment ça fonctionne : IBM® IMS High Performance (HP) Prefix Resolution for z/OS résout et met à jour les préfixes de base de données IMS qui sont impliqués dans les relations logiques de la base de données IMS. L’outil effectue cette opération en deux étapes : la résolution et la mise à jour des préfixes IMS. IMS Prefix Resolution crée immédiatement un jeu de données permettant de résoudre les pointeurs de relations logiques définis pour la base de données IMS.
Intégration à IMS Index Builder : IMS HP Prefix Resolution est intégré à IMS Index Builder afin de résoudre également les pointeurs d’index secondaires. IMS HP Prefix Resolution utilise plusieurs fichiers de travail spéciaux afin d’éliminer les opérations d’E/S et de réduire les allocations de jeux de données, ce qui permet d’améliorer les performances de la résolution des préfixes de la base de données IMS. Il génère également des rapports montrant les activités effectuées. Ces rapports sont stockés dans le dépôt de la base de connaissances IMS Tools. Découvrir IMS Index Builder
IMS Prefix Update : IMS Prefix Update met à jour les préfixes de base de données IMS affectés par les chargements de base de données, les réorganisations de base de données ou les deux. Il peut être exécuté en tant qu’étape autonome ou conjointement avec IMS HP Prefix Resolution. Il existe également un gestionnaire de mémoire tampon spécial qui améliore les performances de la mise à jour des préfixes IMS. Si la base de données IMS est enregistrée au Database Recovery Control (DBRC), l’étape de mise à jour des préfixes IMS émettra des notifications de réorganisation DBRC pour indiquer que les préfixes de la base de données IMS ont été mis à jour.
En quoi cela soutient votre opération : IMS HP Prefix Resolution renforce la simplicité et la rapidité d’exécution de ces tâches de en réduisant les étapes et en éliminant le recours à des ressources spécifiques. Grâce à ces fonctionnalités avancées, IMS HP Prefix Resolution facilite et accélère les tâches des administrateurs de bases de données (DBA) et améliore la disponibilité de votre système et de vos ressources humaines.