IMS High Performance Load for z/OS

IMS HP Load offre un traitement de rechargement haute performance pour les bases de données. La fonctionnalité est une version de remplacement de performance de l’utilitaire de réorganisation et de rechargement IMS HD (DFSURGL0). La fonctionnalité IMS HP Load prend en charge différentes entreprises de bases de données. Cela permet de créer le jeu de données de liste indirecte (ILDS) d’une base de données HALDB compatible avec celui généré par la fonctionnalité standard IMS IMS HD Reorganization Reload. De plus, la fonctionnalité fournit des rapports contenant des statistiques sur l’utilisation de l’espace et les pointeurs de segment.