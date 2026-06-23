Réorganisez les bases de données IMS pendant qu’elles sont en ligne
La solution IMS High Performance Load for z/OS réduit la charge CPU et la durée d’exécution pour certaines applications et le chargement des bases de données IMS. Elle analyse les performances de la base de données et génère des rapports contenant des statistiques sur l’utilisation de l’espace et les pointeurs de segment. Elle crée le jeu de données de liste indirecte (ILDS) d’une grande base de données à haute disponibilité (HALDB) compatible avec celle créée par la fonctionnalité IMS HD Reorganization Reload IMS standard.
Atteindre un haut niveau de performance
IMS High Performance Load for z/OS est conçu pour fournir un traitement à haute performance par défaut de paramètres. Vous pouvez obtenir des performances optimisées pour chaque tâche de réorganisation. Il se compose de la fonctionnalité IMS HP Load, de la fonctionnalité Physical Sequence Sort for Reload et de la fonctionnalité Bitmap Resetter. Il fournit également l’interface de programmation d’application de chargement (API de chargement).
Évitez d’écrire des instructions DD pour un jeu de données de base de données, car IMS HP Load peut allouer dynamiquement un ensemble de données à une base de données complète et à HALDB.
Les données créées par IMS HP Load, telles que le jeu de données DFSURWF, sont compatibles avec les fonctionnalités standard IMS.
IMS HP Load ne nécessite pas l’initialisation du jeu de données de partitions HALDB avant le rechargement. Pour les partitions non remplies par un segment lors du rechargement, IMS HP Load initialise le jeu de données de la partition.
IMS HP Load simplifie l’ajustement de la base de données et l’analyse de l’espace en collectant des données statistiques clés à partir de multiples formats d’entrée flexibles et de fichiers compressés.
IMS HP Load fournit un ensemble complet de procédures de rechargement de réorganisation haute performance pour ces entreprises de bases de données : 1) HDAM (Hierarchical Direct Access Method), 2) HIDAM (Hierarchical Indexed Direct Access Method), 3) HISAM (Hierarchical Indexed Sequential Access Method), 4) SHISAM (Simple Hierarchical Indexed Sequential Access Method), 5) PHDAM (Partitioned Hierarchical Direct Access Method) and 6) PHIDAM (Partitioned Hierarchical Indexed Direct Access Method).
IMS HP Load offre un traitement de rechargement haute performance pour les bases de données. La fonctionnalité est une version de remplacement de performance de l’utilitaire de réorganisation et de rechargement IMS HD (DFSURGL0). La fonctionnalité IMS HP Load prend en charge différentes entreprises de bases de données. Cela permet de créer le jeu de données de liste indirecte (ILDS) d’une base de données HALDB compatible avec celui généré par la fonctionnalité standard IMS IMS HD Reorganization Reload. De plus, la fonctionnalité fournit des rapports contenant des statistiques sur l’utilisation de l’espace et les pointeurs de segment.
IMS HP Load fournit l’interface de programmation d’application Load (API Load). En utilisant l’API Load, vous pouvez exécuter le processus de chargement initial bien plus rapidement que celui d’IMS DL/I.
Cette fonctionnalité trie un jeu de données de base de données non chargé, destiné à une base de données HDAM, afin de réduire le temps nécessaire au rechargement de la base de données. Elle trie également un jeu de données de base de données non chargé pour les bases de données HDAM, PHDAM, HIDAM, PHIDAM, HISAM ou SHISAM. La fonctionnalité fournit également des rapports, à utiliser pour l’analyse des paramètres de sélection aléatoire.
La fonctionnalité Bitmap Resetter permet d’ajuster la structure bitmap d’une base de données HDAM, HIDAM, PHDAM ou PHIDAM afin de permettre un regroupement plus dense des blocs de la base de données.
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