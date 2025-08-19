IMS Connect Extensions for z/OS

Gestion des workloads, analyse des opérations, sécurité, enregistrement des événements, etc.

Gestion simplifiée des workloads

IMS Connect Extensions for z/OS améliore la disponibilité, la fiabilité et la performance d’IMS Connect. Avec IMS Connect Extensions, vos systèmes deviennent plus transparents, les workloads sont plus faciles à gérer et les problèmes sont plus faciles à résoudre.

 Nouveautés
Analyses opérationnelles

Présentez les données récapitulatives des transactions IMS Connect aux moteurs d’analyse en temps quasi réel.
Plug-in Operations Console z/OS Explorer

Utilisez IMS Connect Extensions Operations Console pour surveiller et gérer vos systèmes IMS Connect. Automatisez les réponses aux changements de workload et de capacité de traitement.
Connectivité de base de données ouverte

Prenez en charge les communications TCP/IP IMS Connect et Open Database Manager (ODBM).
Analyse simplifiée des problèmes et routage avancé des workloads

Analysez les problèmes et optimisez les performances en enregistrant les données d’événement IMS Connect.

Fonctionnalités

S’intègre à IMS Connect

IMS Connect Extensions for z/OS améliore la gestion de l’accès TCP/IP à IMS via IMS Connect. Ce système comprend des composants qui s’exécutent avec IMS Connect, de jeux de données de journal qui enregistrent l’activité IMS Connect et ISPF, z/OS Explorer et des interfaces REXX pour gérer les systèmes IMS Connect et leurs fonctionnalités IMS Connect Extensions.
Permet un routage avancé des workloads

Utilisez le routage basé sur les règles IMS Connect Extension pour répondre aux changements dans le workload et la capacité de traitement. Utilisez IMS Connect pour planifier des règles de routage en heures pleines et en dehors des heures de pointe afin de gérer les magasins de données subissant des inondations. Il fournit un service ininterrompu lors des pannes planifiées et imprévues de l’entrepôt de données et redistribue les workloads une fois les services restaurés.
Automatise les opérations d’équilibrage des workloads

Accédez aux services d’IMS Connect Extensions directement à partir des programmes REXX. Suspendez ou reprenez automatiquement le routage vers un entrepôt de données, modifiez les règles de routage, changez le journal actif, lancez une traçage de ressources, mettez à jour les définitions ou exécutez des commandes sur un système ou un entrepôt de données.
Fournit un point de contrôle unique pour IMS Connect

IMS Connect Extensions fournit un point de contrôle unique pour plusieurs systèmes IMS Connect. Ses interfaces client rationalisées et simples offrent une gestion et un contrôle centralisés de tous vos systèmes IMS Connect en vous permettant d’émettre des commandes IMS Connect directement à partir d’un seul point.
Capture et étend les données d’événements IMS Connect

Le journal IMS Connect Extensions fournit un compte rendu détaillé de l’activité IMS Connect. Afin de faciliter le débogage et d’effectuer des analyses de performance, IMS Problem Investigator, IMS Performance Analyzer et IBM Transaction Analysis Workbench peuvent analyser les journaux IMS Connect Extensions.
Envoie un flux en direct des événements IMS Connect aux Analytics Engines.

Présentez les données récapitulatives des transactions IMS Connect aux moteurs d’analyse en temps quasi réel. Utilisez les fonctionnalités de votre plateforme d’analytique pour surveiller IMS Connect, suivre les tendances et visualiser les différents workloads dans votre topologie.
Ressources

Le cycle de vie d’une transaction IMS Connect
En savoir plus sur les événements du cycle de vie pour comprendre le fonctionnement de vos propres systèmes et diagnostiquer les problèmes.
Techniques de routage des workloads
Découvrez comment IMS Connect Extensions ajoute des fonctionnalités avancées de routage de workloads à IMS Connect.
Documentation du produit IMS Tools
Publications de produits IMS Tools, répertoires de programmes et autres contenus techniques connexes en PDF.
Présentation d’IMS Connect Extensions for z/OS

Découvrez une présentation offrant un aperçu sur le produit.

 Lire la présentation Analysez les demandes de base de données IMS Open

Découvrez comment collecter et analyser les données d’instrumentation pour les demandes IMS Open Database.

 Lire la présentation