Gestion des workloads, analyse des opérations, sécurité, enregistrement des événements, etc.
IMS Connect Extensions for z/OS améliore la disponibilité, la fiabilité et la performance d’IMS Connect. Avec IMS Connect Extensions, vos systèmes deviennent plus transparents, les workloads sont plus faciles à gérer et les problèmes sont plus faciles à résoudre.
Présentez les données récapitulatives des transactions IMS Connect aux moteurs d’analyse en temps quasi réel.
Utilisez IMS Connect Extensions Operations Console pour surveiller et gérer vos systèmes IMS Connect. Automatisez les réponses aux changements de workload et de capacité de traitement.
Prenez en charge les communications TCP/IP IMS Connect et Open Database Manager (ODBM).
Analysez les problèmes et optimisez les performances en enregistrant les données d’événement IMS Connect.
Améliorez la productivité des analystes, les performances des applications IMS, l’utilisation des ressources et la disponibilité du système.
Effectuez des réorganisations de bases de données en ligne pour assurer une disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et gérez des bases de données à fonctionnalités complètes et HALDB IMS.
Découvrez cette suite logicielle intégrée pour la sauvegarde et récupération de stockage de plusieurs jeux de données et zones Fast Path.
Améliorez les performances de vos systèmes IMS grâce à des outils à la demande de gestion de bases de données et de transactions orientés applications.
Découvrez une présentation offrant un aperçu sur le produit.
Découvrez comment collecter et analyser les données d’instrumentation pour les demandes IMS Open Database.