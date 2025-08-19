Utilisez le routage basé sur les règles IMS Connect Extension pour répondre aux changements dans le workload et la capacité de traitement. Utilisez IMS Connect pour planifier des règles de routage en heures pleines et en dehors des heures de pointe afin de gérer les magasins de données subissant des inondations. Il fournit un service ininterrompu lors des pannes planifiées et imprévues de l’entrepôt de données et redistribue les workloads une fois les services restaurés.