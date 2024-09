IBM ILOG CP Optimizer est un complément nécessaire et important à la boîte à outils des spécialistes de l’optimisation pour résoudre des problèmes réels dans la planification des opérations et des délais. ILOG CP Optimizer contient un optimiseur robuste qui gère les contraintes latérales qui se trouvent invariablement dans de tels défis. Les problèmes purement académiques tels que la production unitaire, l’exploitation ouverte et la production en continu trouvent des solutions comparables à celles des algorithmes spécialisés de pointe.

Certains problèmes d’optimisation combinatoire ne peuvent pas être facilement linéarisés et résolus avec les méthodes traditionnelles de programmation mathématique. Pour traiter ces problèmes, ILOG CP Optimizer propose un large ensemble de contraintes arithmétiques et logiques, ainsi qu’un optimiseur robuste qui apporte à l’optimisation combinatoire tous les avantages d’un processus de développement par modélisation et exécution.