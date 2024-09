IBM Content Manager OnDemand on Cloud permet aux clients d’archiver les rapports, la correspondance et les enregistrements transactionnels sur IBM Cloud. Basé sur l’offre du même produit sur site, IBM Content Manager OnDemand on Cloud est hébergé sur une infrastructure sécurisée à locataire unique. Les utilisateurs peuvent rapidement déployer des applications de présentation électronique de service client et de distribution de rapports sur des ordinateurs de bureau et des appareils mobiles, et implanter rapidement des applications en libre-service grâce à l’intégration du système d’engagement d’un client.