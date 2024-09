Protéger les données d'une entreprise n'a rien de simple, surtout lorsqu'elles sont réparties entre plusieurs clouds, applications et zones géographiques. La croissance des données dans les environnements cloud rend de plus en plus complexe l'identification des informations sensibles. Parallèlement, le coût des violations de données continue de s'envoler, avec des conséquences financières dévastatrices qui paraissent sans fin, sans parler des problèmes de réputation. Naviguer dans le réseau complexe des normes de conformité et de protection de la vie privée rend la protection des données encore plus complexe. Pour relever efficacement ces défis, les organisations doivent disposer d'une stratégie globale qui englobe la détection précoce des risques, l'application des politiques et la protection des données en mouvement et au repos. L'automatisation est devenue un outil essentiel, rationalisant la protection des données et les processus de remédiation.

IBM Security Guardium Insights est conçu pour simplifier et rationaliser vos efforts de sécurité des données dans l'environnement de cloud hybride. En mettant en place Guardium Insights, les organisations peuvent renforcer leur confiance dans leurs politiques de sécurité des données tout en favorisant une plus grande productivité des équipes avec une visibilité accrue. Vous pouvez découvrir l’ensemble des avantages de Guardium Insights dans une démonstration en direct.