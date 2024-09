IBM FIRST Risk Case Studies est une base de données d’études de cas sur les risques externes qui vous permet d’analyser les événements liés aux risques dans le secteur des services financiers. Elle vous permet d’avoir une vision plus globale des risques en vous offrant une série d’études de cas variées liées à la gouvernance d’entreprise, aux questions stratégiques, à la fraude, aux erreurs de processus, aux pratiques de marché et au risque métier. Proposée sous forme d’abonnement annuel, la solution vous aide à améliorer la gestion des risques opérationnels et métier en complétant vos données internes et en permettant une modélisation de scénarios complexes.