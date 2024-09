IBM Security Expert Labs

Présentation de Security Expert Essentials En vous abonnant à IBM Security Expert Essentials, vous pouvez accéder à toute l’expertise avec des options de base, standard et améliorées. Vous bénéficiez d’une relation plus étroite avec IBM, d’une priorité de file d’attente et d’une défense pour les dossiers d’assistance, ainsi que d’une aide au développement des compétences et à l’amélioration de l’efficacité opérationnelle, comprenant une extension virtuelle de votre personnel de sécurité.