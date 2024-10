Le module complémentaire IBM Envizi Planning Analytics prend en charge les obligations propres à la planification et à la prévision des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans le cadre d’une suite de planification intégrée à l’échelle de l’entreprise. La solution combine le modèle robuste de données ESG d’Envizi et la plateforme de planification et de prévision reconnue d’IBM, IBM Planning Analytics.

Le module complémentaire IBM Envizi Planning Analytics apporte des capacités de planification et de prévisions de niveau entreprise au domaine de la durabilité. Les spécialistes de la durabilité, de la finance et de la planification peuvent établir leurs prévisions et programmes en toute confiance pour répondre aux exigences des déclarations ESG et élaborer des programmes de transition climatique fondés sur les données.