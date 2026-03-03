IBM Envizi Emissions API

L’API Envizi Emissions permet aux développeurs et aux éditeurs de logiciels indépendants (ISV) d’intégrer des fonctionnalités de calcul des émissions directement dans leurs propres applications. L’API expose la vaste bibliothèque de facteurs d’émissions d’Envizi et ses méthodologies comptables standardisées, permettant aux équipes de créer des solutions personnalisées sans avoir à développer ni à gérer elles-mêmes la logique des émissions et les enregistrements de facteurs.

En tirant parti de l’expertise d’Envizi, les équipes de développement peuvent accélérer la mise sur le marché tout en veillant à ce que les calculs soient conformes aux normes reconnues dans le monde entier.



Intégration adaptée aux développeurs

Intégrez les calculs d’émissions directement dans votre logiciel à l’aide des API REST. Envoyez des données d’activité depuis votre application et renvoyez des résultats précis CO₂e en temps réel, intégrez des informations sur le carbone de façon fluide dans les workflows, les tableaux de bord et les expériences utilisateur existants sans perturber votre architecture.



Évolutif, conçu pour les entreprises Prenez en charge le calcul des émissions pour de nombreux clients, régions et cas d’utilisation à volume élevé en toute confiance