IBM Envizi Emissions API

Logique de calcul des émissions de confiance pour les développeurs et les ISV
L’API Envizi Emissions permet aux développeurs et aux éditeurs de logiciels indépendants (ISV) d’intégrer des fonctionnalités de calcul des émissions directement dans leurs propres applications. L’API expose la vaste bibliothèque de facteurs d’émissions d’Envizi et ses méthodologies comptables standardisées, permettant aux équipes de créer des solutions personnalisées sans avoir à développer ni à gérer elles-mêmes la logique des émissions et les enregistrements de facteurs.
En tirant parti de l’expertise d’Envizi, les équipes de développement peuvent accélérer la mise sur le marché tout en veillant à ce que les calculs soient conformes aux normes reconnues dans le monde entier.
Intégration adaptée aux développeurs
Intégrez les calculs d’émissions directement dans votre logiciel à l’aide des API REST. Envoyez des données d’activité depuis votre application et renvoyez des résultats précis CO₂e en temps réel, intégrez des informations sur le carbone de façon fluide dans les workflows, les tableaux de bord et les expériences utilisateur existants sans perturber votre architecture.
Évolutif, conçu pour les entreprises Prenez en charge le calcul des émissions pour de nombreux clients, régions et cas d’utilisation à volume élevé en toute confiance
L’API Emissions est conçue pour une intégration facile, permettant aux entreprises de tous les secteurs d’alimenter un large éventail de cas d’utilisation en matière d’émissions et de durabilité.
Normalisation des calculs d’émissions pour les émissions de tous les Scopes 1, 2 et 3, afin de garantir des calculs transparents, cohérents et conformes.
Accédez à une bibliothèque gérée et mondialement reconnue de jeux de données sur les facteurs d’émission mondiaux, régionaux et sectoriels, garantissant que les calculs utilisent des facteurs actualisés et transparents sans la complexité de la construction, de la maintenance ou de la mise à jour d’une bibliothèque interne de facteurs d’émission.
Accédez à des collections API complètes ainsi qu’à un SDK pour Python
Lancez rapidement des fonctionnalités relatives aux émissions sans avoir à vous soucier de l’approvisionnement en facteurs d’émission ou de la mise en place d’une logique de calcul complexe en interne.
L’architecture API sans état et sans magasin de données permet de réduire la charge sur l’infrastructure de la plateforme logicielle, avec moins de préoccupations concernant la protection et l’hébergement des données.
Les facteurs d’émission et les méthodologies sont gérés de manière centralisée, ce qui permet aux utilisateurs de profiter automatiquement des dernières mises à jour, sans effort manuel.
Une documentation claire, des exemples de code et un accès au bac à sable pour une intégration rapide.
Conçue pour la flexibilité : utilisez l’API pour créer, étendre ou intégrer une logique d’émissions là où vous en avez besoin.
Non. L’API Envizi Emissions est conçue pour permettre aux développeurs, aux équipes de produits logiciels et aux ISV d’intégrer le calcul des émissions dans les solutions logicielles existantes. Les entreprises nécessitant des workflows réglementés, des contrôles et des rapports prêts à l’audit devraient utiliser les solutions de comptabilité des émissions d’Envizi.
Envizi Emissions Calculations dans Excel est conçu pour les utilisateurs professionnels qui souhaitent calculer les émissions directement dans Excel, sans codage requis. L’API Envizi Emissions est conçue pour les développeurs et les éditeurs de logiciels indépendants qui créent leurs propres solutions en matière d’émissions.
L’API Envizi Emissions utilise des facteurs d’émissions gérés par Envizi pour les émissions de Scope 1, 2 et 3.
Prêt à affiner votre comptabilité des émissions de gaz à effet de serre ?
Découvrez IBM Envizi et comment il peut vous aider à calculer, suivre et rendre compte de vos émissions de gaz à effet de serre.