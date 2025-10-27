IBM Engineering Rhapsody Developer

Un environnement visuel orienté modèle pour le développement, la validation, les tests et la documentation des applications intégrées et en temps réel

Aperçu

IBM® Engineering Rhapsody Developer est un environnement de développement basé sur des modèles qui prend en charge UML, SysML et AUTOSAR, et vous offre la flexibilité de travailler dans votre langage spécifique à votre domaine (DSL). 

Avantages
Bénéficiez de capacités d'abstraction

Exprimez les spécifications et concevez graphiquement. Améliorer la communication entre les équipes et tout au long de la chaîne d'approvisionnement en utilisant des normes industrielles et des notations non ambiguës.
Vérifier et valider

Obtenez une preuve précoce et continue des spécifications et des tests de conception grâce à la simulation et à l'analyse basées sur des modèles.
Assurer la traçabilité

Montrez comment et pourquoi les décisions de conception et les compromis ont été réalisés en suivant les étapes des exigences > spécifications > conception > code.

Fonctionnalités

Génération de code
Génération complète d'applications intégrées

IBM Engineering Rhapsody – Developer génère du code d’application pour les langages C, C++, Java™ et Ada, y compris des vues architecturales et comportementales (telles que des diagrammes d’état et des diagrammes d’activité). Il vous permet d’importer et de visualiser des codes C, C++, Java, Ada et C# existants pour référence, ou de développer davantage et de synchroniser les changements dans la conception ou le code pour synchroniser les deux. Il prend également en charge l’intégration de la plateforme Eclipse pour un environnement de code, de modèle et de débogage intégré.
Simulation et tests basés sur des modèles
Simulation et tests basés sur des modèles

Utilisez les fonctionnalités d’animation pour obtenir de l’aide à la demande en matière de débogage au niveau de la conception afin d’éliminer rapidement les défauts. Vous pouvez automatiser la création et l’exécution des tests à l’aide du logiciel IBM Engineering Rhapsody – Test Conductor Add On dans le cadre du respect des normes ISO 26262 et IEC 61508. Vous pouvez également visualiser et analyser des exigences complexes avec des langages UML, SysML ou spécifiques à un domaine (DSL) tels que AUTOSAR, DDS ou MARTE, ou créer votre propre DSL.
Support du cycle de vie
S’intègre à IBM Engineering Lifecycle Management

IBM Engineering Rhapsody – Developer fournit un environnement de développement visuel intégré aux systèmes IBM Engineering Lifecycle Management et à la plateforme d’ingénierie logicielle pour le développement complet du cycle de vie des produits. Il s’intègre aux produits ELM tels que IBM Engineering Requirements Management DOORS Next, IBM Engineering Requirements Management DOORS Family, IBM Engineering Workflow Management, IBM Rational ClearCase et d’autres pour le développement du cycle de vie complet du produit.
Infrastructure d’entraînement à l’attaque par ML
Créer des artefacts conformes aux normes

IBM Engineering Rhapsody for DoDAF, MODAF and UPDM est un logiciel complémentaire qui vous permet de créer des artefacts conformes aux normes DoDAF (Department of Defense Architecture Framework) américaines, MODAF (Ministry of Defense Architectural Framework) britanniques et UPDM (Unified Profile for DoDAF/MODAF).
Traçabilité des exigences

Ce logiciel assure la traçabilité depuis la conception jusqu'aux exigences, en vous donnant un aperçu des dernières informations via Rhapsody Design Manager. Il génère également des informations sur les exigences dans le code pour faciliter la traçabilité dans l'implémentation finale pour la conformité aux normes de sécurité et fournit un solveur de contraintes paramétriques pour les diagrammes paramétriques SysML. Il inclut une analyse de vérification statique des modèles, qui permet d'améliorer la cohérence et l'exhaustivité des modèles.
Collaboration des équipes

Vous pouvez réagir aux changements de manière agile tout en maintenant la cohérence dans différents environnements. Vous pouvez partager et réviser des conceptions avec votre équipe élargie. Le navigateur de modèles avancé aide les ingénieurs à trier, organiser et modifier les modèles. Les comparaisons de modèles graphiques et la fusion d'éléments de modèle aident les équipes à travailler en parallèle. Un guide d'utilisation réduit le temps de formation et fournit des instructions étape par étape sur l'application de Rhapsody pour l'ingénierie des systèmes, le développement de logiciels intégrés et les tests.
Comparaison des options

Architecte pour les ingénieurs-systèmes

Un environnement d'ingénierie des systèmes peu coûteux qui vous permet d'analyser et d'élaborer des exigences, de faire des choix d'architecture et de documenter des conceptions.

 Concepteur

Toutes les fonctionnalités de Rhapsody Architect for Systems Engineers et vous permet en outre de prototyper, de simuler et d’exécuter des conceptions en vue d’une validation précoce.

 Architecte de logiciels

Un environnement d'ingénierie logicielle intégré et peu coûteux permettant de structurer graphiquement des applications C+ C ou Java à l'aide d'UML ou AUTOSAR.

 Développeur

Un environnement d’ingénierie logicielle agile incorporé en temps réel avec une génération complète d’applications pour C++, C, Java et Ada (y compris MISRA-C et MISRA-C++).
Comprend la modélisation UML/SysML, une interface de gestion de la configuration et l'intégration de la plateforme Eclipse Comprend la modélisation UML/SysML, une interface de gestion de la configuration et l'intégration de la plateforme Eclipse Comprend la modélisation UML/SysML, une interface de gestion de la configuration et l'intégration de la plateforme Eclipse Comprend la modélisation UML/SysML, une interface de gestion de la configuration et l'intégration de la plateforme Eclipse
Évaluation des contraintes paramétriques, génération de documents et génération de documents personnalisable avec PUB Évaluation des contraintes paramétriques, génération de documents et génération de documents personnalisable avec PUB Évaluation des contraintes paramétriques, génération de documents et génération de documents personnalisable avec PUB Évaluation des contraintes paramétriques, génération de documents et génération de documents personnalisable avec PUB
Inclut la création de systèmes AUTOSAR ; fournit une interface utilisateur axée sur l'ingénierie des systèmes Inclut la création de systèmes AUTOSAR ; fournit une interface utilisateur axée sur l'ingénierie des systèmes Inclut la création du système AUTOSAR Comprend la création du système AUTOSAR et le code AUTOSAR RTE
Utilise la modélisation DDS, l'intégration de la famille DOORS, l'API pour la personnalisation, le DoDAF, le MODAF et l'UPDM Utilise la modélisation DDS, l'intégration de la famille DOORS, l'API pour la personnalisation, le DoDAF, le MODAF et l'UPDM Utilise la modélisation DDS, l'intégration de la famille DOORS, l'API pour la personnalisation, le DoDAF, le MODAF et l'UPDM Utilise la modélisation DDS, l'intégration de la famille DOORS, l'API pour la personnalisation, le DoDAF, le MODAF et l'UPDM
Options de licence disponibles pour les utilisateurs perpétuels et temporaires, flottants et individuels Options de licence disponibles pour les utilisateurs perpétuels et temporaires, flottants et individuels Options de licence disponibles pour les utilisateurs perpétuels et temporaires, flottants et individuels Options de licence disponibles pour les utilisateurs perpétuels et temporaires, flottants et individuels
Fournit la simulation et l’exécution de modèles ; panneaux graphiques pour prototypage ou maquettes Génération de code C, C++ ou Java ou MISRA-C ou MISRA-C++ Génération de code C, C++ ou Java ou MISRA-C ou MISRA-C++
Comprend le code de rétro-ingénierie Comprend le code de rétro-ingénierie
Fournit la simulation et l’exécution de modèles ; panneaux graphiques pour prototypage ou maquettes
Inclut la génération complète du code d'application (y compris les tableaux d'état) et l'intégration avec l'IDE intégré
Utilise des artefacts de génération, un framework d'exécution en temps réel, le développement Ada et la prise en charge de Linux

