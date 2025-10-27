Un environnement visuel orienté modèle pour le développement, la validation, les tests et la documentation des applications intégrées et en temps réel
IBM® Engineering Rhapsody Developer est un environnement de développement basé sur des modèles qui prend en charge UML, SysML et AUTOSAR, et vous offre la flexibilité de travailler dans votre langage spécifique à votre domaine (DSL).
Exprimez les spécifications et concevez graphiquement. Améliorer la communication entre les équipes et tout au long de la chaîne d'approvisionnement en utilisant des normes industrielles et des notations non ambiguës.
Obtenez une preuve précoce et continue des spécifications et des tests de conception grâce à la simulation et à l'analyse basées sur des modèles.
Montrez comment et pourquoi les décisions de conception et les compromis ont été réalisés en suivant les étapes des exigences > spécifications > conception > code.
Un environnement d'ingénierie des systèmes peu coûteux qui vous permet d'analyser et d'élaborer des exigences, de faire des choix d'architecture et de documenter des conceptions.
Toutes les fonctionnalités de Rhapsody Architect for Systems Engineers et vous permet en outre de prototyper, de simuler et d’exécuter des conceptions en vue d’une validation précoce.
Un environnement d'ingénierie logicielle intégré et peu coûteux permettant de structurer graphiquement des applications C+ C ou Java à l'aide d'UML ou AUTOSAR.
Un environnement d’ingénierie logicielle agile incorporé en temps réel avec une génération complète d’applications pour C++, C, Java et Ada (y compris MISRA-C et MISRA-C++).
