Intégration de Snowflake pour l’observabilité

Tous les incidents liés à la qualité des données Snowflake et leur origine étant visibles à partir d’une console centralisée, Databand permet de gagner du temps sur le débogage. Analysez les tendances historiques de vos données pour comprendre la gravité du problème et détecter automatiquement son origine. En outre, vous pouvez consulter l’analyse du traçage et de l’impact de vos tables et DAG Snowflake.