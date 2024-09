Qu’est-ce qu’IBM Data Virtualization Manager for z/OS ?

IBM Data Virtualization Manager for z/OS fournit des vues virtuelles et intégrées des données stockées sur IBM Z. Cette solution offre aux utilisateurs et aux applications un accès en lecture/écriture aux données IBM Z en interne, sans avoir à déplacer, à répliquer ou à transformer les données.

Data Virtualization Manager for z/OS facilite l’intégration de structures de données conçues indépendamment, ce qui permet de les utiliser ensemble tout en minimisant les coûts de traitement supplémentaires. Les approches traditionnelles de déplacement des données peuvent empêcher l’exploitation des données à l’endroit et au moment où elles sont nécessaires. En débloquant l’accès aux données IBM Z à l’aide d’API populaires et conformes aux normes du secteur, comme SQL, Data Virtualization Manager for z/OS vous permet de gagner du temps et de l’argent.



Un connecteur PrestoDB fournit à IBM watsonx.data un accès rapide aux ensembles de données IBM Z via IBM DVM for z/OS. watsonx.data est un entrepôt de données ouvert, hybride et gouverné qui permet de faire évoluer les workloads d’IA pour toutes vos données, où que vous soyez.