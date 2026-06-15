Développez à l’aide d’une plateforme complète de diffusion en continu de données pour alimenter l’IA, l’analytique et les applications avec des données en temps réel, enrichies et fiables
Les applications d’IA natives et l’analytique sont ralenties lorsque le contexte arrive trop tard, est incomplet ou peu fiable. Une pile Apache Kafka autogérée, dotée d’intégrations pour le traitement et la gouvernance, maintient les données cloisonnées entre les systèmes, oblige les équipes à travailler avec des données obsolètes et sape la confiance.
IBM Confluent offre aux équipes une plateforme complète de diffusion en continu de données. Connectez toutes les sources, enrichissez les données en mouvement et fournissez un contexte fiable en temps réel avec des capacités intégrées afin que les équipes puissent se concentrer sur le développement de fonctionnalités et non sur la gestion de l’infrastructure.
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La combinaison unique d’outils, de support et d’écosystèmes fournie par IBM Confluent permet d’automatiser entièrement la découverte, le provisionnement, la migration des données et la migration des clients tout en réduisant les délais et les risques.
Connectez n’importe quelle source de données en quelques minutes grâce à des connecteurs préconfigurés et entièrement gérés, et traitez-les en temps réel grâce au traitement de flux natif. Remplacez les backlogs d’intégration par des flux réutilisables pour alimenter l’analytique, l’IA, les applications et les workflows opérationnels à partir d’une source unique et fiable.
Une architecture de plateforme unique garantit la cohérence des capacités, une gouvernance et un modèle opérationnel unique dans tous les environnements. IBM Confluent Unified Stream Manager fournit un plan de contrôle unifié pour tous les déploiements.
Automatisez la mise à l’échelle, les mises à niveau et l’équilibrage grâce à une plateforme entièrement gérée offrant un taux de disponibilité de 99,99 % garanti par accords de services. Vous réduisez ainsi les interventions manuelles liées à la gestion des partitions, aux redémarrages progressifs et à la résolution des incidents.
Mettez les données en miroir entre les clouds – Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud – et les environnements sur site pour la reprise après sinistre et la disponibilité mondiale, sans étalement opérationnel.
Unifiez les données clients (telles que les parcours de navigation, les transactions et le CRM) en temps réel afin de proposer des recommandations hyperpersonnalisées et les meilleures offres possibles, et d’augmenter les taux de conversion.
Traitez les flux à haut débit avec une latence de l’ordre de la milliseconde pour détecter et bloquer les menaces en temps quasi réel, éliminer les délais de traitement par lots et protéger les revenus et la confiance.