Allez au-delà de Kafka avec IBM Confluent

Développez à l’aide d’une plateforme complète de diffusion en continu de données pour alimenter l’IA, l’analytique et les applications avec des données en temps réel, enrichies et fiables

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Représentation graphique d’une pile technologique comprenant des données structurées et non structurées avec watsonx.data

Cessez de gérer Kafka.
Diffusez des flux de valeur.

Les données fragmentées ralentissent l’adoption de l’IA

Les applications d’IA natives et l’analytique sont ralenties lorsque le contexte arrive trop tard, est incomplet ou peu fiable. Une pile Apache Kafka autogérée, dotée d’intégrations pour le traitement et la gouvernance, maintient les données cloisonnées entre les systèmes, oblige les équipes à travailler avec des données obsolètes et sape la confiance.

Le contexte en temps réel facilite la préparation à l’IA

IBM Confluent offre aux équipes une plateforme complète de diffusion en continu de données. Connectez toutes les sources, enrichissez les données en mouvement et fournissez un contexte fiable en temps réel avec des capacités intégrées afin que les équipes puissent se concentrer sur le développement de fonctionnalités et non sur la gestion de l’infrastructure.

Vue de quatre personnes participant à une séance de brainstorming de type Design Thinking, autour de deux grands tableaux blancs recouverts de post-it colorés et d’idées manuscrites.

IBM Confluent en action

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Avantages

Migrez Kafka sans temps d’arrêt

La combinaison unique d’outils, de support et d’écosystèmes fournie par IBM Confluent permet d’automatiser entièrement la découverte, le provisionnement, la migration des données et la migration des clients tout en réduisant les délais et les risques.
Accédez aux données et enrichissez-les quel que soit le système

Connectez n’importe quelle source de données en quelques minutes grâce à des connecteurs préconfigurés et entièrement gérés, et traitez-les en temps réel grâce au traitement de flux natif. Remplacez les backlogs d’intégration par des flux réutilisables pour alimenter l’analytique, l’IA, les applications et les workflows opérationnels à partir d’une source unique et fiable.
Unifiez Kafka entre les différents environnements

Une architecture de plateforme unique garantit la cohérence des capacités, une gouvernance et un modèle opérationnel unique dans tous les environnements. IBM Confluent Unified Stream Manager fournit un plan de contrôle unifié pour tous les déploiements.
Éliminez le coût de l’ingénierie

Automatisez la mise à l’échelle, les mises à niveau et l’équilibrage grâce à une plateforme entièrement gérée offrant un taux de disponibilité de 99,99 % garanti par accords de services. Vous réduisez ainsi les interventions manuelles liées à la gestion des partitions, aux redémarrages progressifs et à la résolution des incidents.
Cas d’utilisation connexes
Rangées de racks de serveurs remplis de matériel et d’épais faisceaux de câbles réseau rouges, bleus et noirs dans un centre de données
Réplication hybride et multicloud

Mettez les données en miroir entre les clouds – Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud – et les environnements sur site pour la reprise après sinistre et la disponibilité mondiale, sans étalement opérationnel.

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Illustration d’un ruban entrelacé d’épingles blanches sur fond gris. Le ruban passe du bleu foncé au violet.
Vue client à 360° et personnalisation

Unifiez les données clients (telles que les parcours de navigation, les transactions et le CRM) en temps réel afin de proposer des recommandations hyperpersonnalisées et les meilleures offres possibles, et d’augmenter les taux de conversion.

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Femme assise dans un train regardant son téléphone
Détecter les fraudes en temps réel

Traitez les flux à haut débit avec une latence de l’ordre de la milliseconde pour détecter et bloquer les menaces en temps quasi réel, éliminer les délais de traitement par lots et protéger les revenus et la confiance.

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Ressources

Comment McAfee a modernisé son architecture avec IBM Confluent
Comment la diffusion en continu de données en temps réel peut constituer un avantage concurrentiel
Les 6 principales raisons de l’échec des projets Apache Kafka
Les 10 principaux cas d’utilisation pour se lancer dans la diffusion en continu de données
Les bonnes équipes gèrent Kafka. Les équipes efficaces utilisent IBM Confluent.
Passer à l’étape suivante

IBM Confluent vous permet de créer une plateforme de données intelligente pour l’IA agentique qui fournit des données fiables dans l’ensemble des environnements, des applications et des API.

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