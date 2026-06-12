Webinaire à la demande

Rejoignez Sophia Jiang, responsable marketing produit senior chez IBM Confluent, qui s’entretiendra avec Rupin Kakkar, directeur et responsable de l’architecture cloud au sein du service d’ingénierie des plateformes grand public chez McAfee, une entreprise de cybersécurité de premier plan alimentée par l’IA qui offre une protection numérique complète aux particuliers et aux familles.

Au cours de ce webinaire d’une heure, ils expliqueront pourquoi McAfee a choisi IBM Confluent, partageront leurs principaux enseignements et leurs bonnes pratiques, et vous présenteront une démo consacrée à la création de pipelines de données en continu vers des systèmes analytiques et opérationnels sur IBM Confluent Cloud. Vous découvrirez comment l’équipe de Rupin utilise les données télémétriques pour optimiser l’analyse métier en temps réel et l’expérience client. Il expliquera comment McAfee a modernisé son architecture pour passer à une structure distribuée de microservices cloud natifs reposant sur Kafka. Il dévoilera également comment McAfee est passé de Kafka open source à IBM Confluent Cloud afin de multiplier par dix sa résilience.

Ne manquez pas cette occasion d’assister à une démo en direct et d’écouter un professionnel accompli vous expliquer comment planifier et mener à bien une migration réussie de votre environnement sur site vers le cloud.

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