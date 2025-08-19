Produit gratuit qui contient des composants et des fonctionnalités communes liées à l’infrastructure requis pour certains IBM IMS Tools
IBM Common Services Library for z/OS est un produit gratuit qui contient divers composants et des fonctionnalités communes liées à l’infrastructure, requis et partagés par certains IBM IMS Tools. Common Services Library partage ces fonctions entre les produits au lieu d’inclure ces fonctionnalités séparément.
Avec les fonctionnalités requises pour certains IBM IMS Tools
Permet de supprimer les données utilisateur sensibles ou confidentielles, telles que les informations commerciales des clients, des enregistrements de journal IMS
Pour IBM IMS Connect Extensions for z/OS
Fonctionnalités communes liées à l’infrastructure requises par certains outils IBM IMS et partagées entre eux
Déterminez l’impact des modifications du pool de mémoire tampon sans vous perdre en conjectures.
Effectuez des réorganisations de bases de données en ligne pour assurer une disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et gérez des bases de données à fonctionnalités complètes et HALDB IMS.
Réduisez la complexité opérationnelle grâce à une solution intégrée pour la sauvegarde et la récupération simultanées de multiples jeux de données et zones Fast Path.
Améliorez les performances de vos systèmes IMS grâce à des outils à la demande de gestion de bases de données et de transactions orientés applications.