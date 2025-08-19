IBM Common Services Library for z/OS

Produit gratuit qui contient des composants et des fonctionnalités communes liées à l’infrastructure requis pour certains IBM IMS Tools

Lire la documentation du produit
Avantages

IBM Common Services Library for z/OS est un produit gratuit qui contient divers composants et des fonctionnalités communes liées à l’infrastructure, requis et partagés par certains IBM IMS Tools. Common Services Library partage ces fonctions entre les produits au lieu d’inclure ces fonctionnalités séparément.
Consolide et assure la connectivité

Avec les fonctionnalités requises pour certains IBM IMS Tools
Sécurise les données

Permet de supprimer les données utilisateur sensibles ou confidentielles, telles que les informations commerciales des clients, des enregistrements de journal IMS
Fournit l’infrastructure

Pour IBM IMS Connect Extensions for z/OS
Offre des fonctionnalités partagées

Fonctionnalités communes liées à l’infrastructure requises par certains outils IBM IMS et partagées entre eux

Solutions connexes

IMS Buffer Pool Analyzer for z/OS

Déterminez l’impact des modifications du pool de mémoire tampon sans vous perdre en conjectures.

 Visiter IMS Buffer Pool Analyzer for z/OS
IMS Database Solution Pack for z/OS

Effectuez des réorganisations de bases de données en ligne pour assurer une disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et gérez des bases de données à fonctionnalités complètes et HALDB IMS.

 Découvrir IMS Database Solution Pack
IMS Recovery Solution Pack for z/OS

Réduisez la complexité opérationnelle grâce à une solution intégrée pour la sauvegarde et la récupération simultanées de multiples jeux de données et zones Fast Path.

 Visiter IMS Recovery Solution Pack
IMS Tools

Améliorez les performances de vos systèmes IMS grâce à des outils à la demande de gestion de bases de données et de transactions orientés applications.

 Découvrir la famille IMS Tools

Ressources

Documentation IBM
Obtenez des informations sur la façon d’entretenir et d’utiliser le produit.
Support
Trouvez des solutions via la fonction de recherche du support ou ouvrez un dossier de support.
Nouveautés
Découvrez les dernières actualités et informations sur les produits.
Communauté de développeurs IBM
Explorez des sujets techniques, trouvez des logiciels d’essai et rejoignez la communauté.
