Services entièrement intégrés Cloudflare sur IBM Cloud offre une expérience utilisateur unique, sans qu’aucune gestion de services disparates ne soit nécessaire.

Des expériences client riches Améliorez l’engagement des clients et les conversions grâce à des expériences plus rapides et plus riches sur vos sites Web.

Modèle de tarification forfaitaire IBM Cloud Internet Services utilise un modèle de facturation prédictive, vous permettant ainsi de savoir exactement ce que vous allez payer chaque mois.

Protection DDoS avancée La capacité du réseau Cloudflare est 15 fois supérieure à la plus grande attaque DDoS jamais enregistrée.

Pare-feu applicatif Web (WAF) Le WAF de niveau entreprise détecte et bloque les vulnérabilités courantes de la couche applicative, telles que les attaques par injection SQL.

Équilibrage de la charge global Cloudflare garantit l’équilibrage de la charge, la géolocalisation, la surveillance et le basculement pour divers environnements.

Routage intelligent Cloudflare utilise Argo Smart Routing pour acheminer le trafic Web sur les liens les plus rapides et les plus fiables disponibles.

Mise en cache contrôlée La mise en cache du contenu sur le réseau permet de réduire la nécessité d’obtenir du contenu à partir de serveurs hébergés ou d’origines.