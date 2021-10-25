Le réseau mondial de Cloudflare, qui couvre plus de 300 villes, est utilisé par des millions de propriétés Internet, dont 30 % des entreprises du classement Fortune 1 000.
IBM Cloud Internet Services est un ensemble simple de services de réseau périphérique pour les clients qui souhaitent sécuriser leurs applications Web contre les attaques DDoS, le vol de données et les attaques de robots. En associant IBM Cloud Internet Services aux capacités de Cloudflare, il est possible de créer une solution intégrée unique qui offre à la fois une protection de pointe et des performances accélérées.
Pourquoi choisir Cloudflare sur IBM Cloud
Cloudflare sur IBM Cloud offre une expérience utilisateur unique, sans qu’aucune gestion de services disparates ne soit nécessaire.
Améliorez l’engagement des clients et les conversions grâce à des expériences plus rapides et plus riches sur vos sites Web.
IBM Cloud Internet Services utilise un modèle de facturation prédictive, vous permettant ainsi de savoir exactement ce que vous allez payer chaque mois.
La capacité du réseau Cloudflare est 15 fois supérieure à la plus grande attaque DDoS jamais enregistrée.
Le WAF de niveau entreprise détecte et bloque les vulnérabilités courantes de la couche applicative, telles que les attaques par injection SQL.
Cloudflare garantit l’équilibrage de la charge, la géolocalisation, la surveillance et le basculement pour divers environnements.
Cloudflare utilise Argo Smart Routing pour acheminer le trafic Web sur les liens les plus rapides et les plus fiables disponibles.
La mise en cache du contenu sur le réseau permet de réduire la nécessité d’obtenir du contenu à partir de serveurs hébergés ou d’origines.
Cloudflare inclut une suite d’optimisations Web pour améliorer les performances des ressources Internet.
Obtenez des informations plus détaillées sur IBM Cloud Internet Services.