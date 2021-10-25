Cloudflare sur IBM Cloud

Une protection à la pointe de l’industrie pour les applications Web, sans sacrifier les performances
Femme d’affaires travaillant en usine et tenant une tablette
Cloudflare offre sécurité et performance au Web d’entreprise

Le réseau mondial de Cloudflare, qui couvre plus de 300 villes, est utilisé par des millions de propriétés Internet, dont 30 % des entreprises du classement Fortune 1 000.

Avantages

Pourquoi choisir Cloudflare sur IBM Cloud

Services entièrement intégrés

Cloudflare sur IBM Cloud offre une expérience utilisateur unique, sans qu’aucune gestion de services disparates ne soit nécessaire.

 Des expériences client riches

Améliorez l’engagement des clients et les conversions grâce à des expériences plus rapides et plus riches sur vos sites Web.

 Modèle de tarification forfaitaire

IBM Cloud Internet Services utilise un modèle de facturation prédictive, vous permettant ainsi de savoir exactement ce que vous allez payer chaque mois.

 Protection DDoS avancée

La capacité du réseau Cloudflare est 15 fois supérieure à la plus grande attaque DDoS jamais enregistrée.

 Pare-feu applicatif Web (WAF)

Le WAF de niveau entreprise détecte et bloque les vulnérabilités courantes de la couche applicative, telles que les attaques par injection SQL.

 Équilibrage de la charge global

Cloudflare garantit l’équilibrage de la charge, la géolocalisation, la surveillance et le basculement pour divers environnements.

 Routage intelligent

Cloudflare utilise Argo Smart Routing pour acheminer le trafic Web sur les liens les plus rapides et les plus fiables disponibles.

 Mise en cache contrôlée

La mise en cache du contenu sur le réseau permet de réduire la nécessité d’obtenir du contenu à partir de serveurs hébergés ou d’origines.

 Optimisation Web

Cloudflare inclut une suite d’optimisations Web pour améliorer les performances des ressources Internet.
Edge Computing pour les applications sans serveur

Avec IBM Cloud Functions, vous pouvez exécuter des applications complexes à la périphérie du réseau.
