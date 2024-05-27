Hébergement Web dans le cloud

dédiés et riches en sécurité vous permettent de déployer et de faire évoluer des solutions d'hébergement Web d'entreprise adaptées à vos propres spécifications, avec plus de 11 millions de configurations. Tout le trafic entrant et sortant sur le réseau privé IBM Cloud est illimité et proposé entre n'importe quel centre de données IBM Cloud dans le monde - sans frais.
Personnalisez vos serveurs d'hébergement Web en choisissant parmi plus de 11 millions de configurations et des processeurs Intel simples, doubles ou quadruples.
Diffusez en flux des fichiers et vidéos de grande envergure avec un réseau premium mondial conçu pour une faible latence, une bande passante élevée et une redondance élevée.
Bénéficiez d'une mise à disposition à la demande en 30 minutes ou moins avec des serveurs bare metal IBM Cloud à tarif horaire.
Créez un compte IBM Cloud et recevez USD 200 pour votre serveur d'hébergement Web.
*20 To de bande passante inclus dans les centres de données aux États-Unis, au Canada et en Europe ; 5 To de bande passante inclus dans tous les autres centres de données. Les nouveaux prix et offres ne sont pas cumulables avec d'autres réductions en cours ou à venir.