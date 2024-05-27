Hébergement Web dans le cloud

Des serveurs d'hébergement Web puissants et évolutifs avec un trafic de retour en charge illimité et gratuit sur un réseau global privé
Hébergement Web dans le cloud avec IBM® Cloud
Les serveurs bare metal IBM Cloud®

dédiés et riches en sécurité  vous permettent de déployer et de faire évoluer des solutions d'hébergement Web d'entreprise adaptées à vos propres spécifications, avec plus de 11 millions de configurations. Tout le trafic entrant et sortant sur le réseau privé IBM Cloud est illimité et proposé entre n'importe quel centre de données IBM Cloud dans le monde - sans frais.
Rentabilité
  • Bande passante dorsale illimitée gratuite
  • Transfert de données entrantes illimité et gratuit
  • Support 24h/24, 7j/7 gratuit
Flexibilité
  • Déploiement global
  • Mise à disposition à la demande
  • Personnalisation étendue
  • Packages de bande passante flexibles
Solutions en cluster

Personnalisez vos serveurs d'hébergement Web en choisissant parmi plus de 11 millions de configurations et des processeurs Intel simples, doubles ou quadruples.

 Diffusion en flux fiable

Diffusez en flux des fichiers et vidéos de grande envergure avec un réseau premium mondial conçu pour une faible latence, une bande passante élevée et une redondance élevée.

 Mise à l'échelle simplifiée

Bénéficiez d'une mise à disposition à la demande en 30 minutes ou moins avec des serveurs bare metal IBM Cloud à tarif horaire.
Configurations de serveur recommandées, pour choisir le serveur qui vous convient le mieux Web Hosting Starter
Caractéristiques de cette solution : Intel Xeon E3-1270 v6, 4 cœurs à 3,80 GHz, 16 Go de RAM, 1 disque dur de 1 To, CentOS et 20 To de bande passante*.
Web Hosting Growth
Caractéristiques de cette solution : Intel Xeon 4110, 16 cœurs à 2,10 GHz, 32 Go de RAM, 1 disque dur de 1 To, CentOS et 20 To de bande passante*.
Caractéristiques de cette solution : Intel Xeon 6140, 36 cœurs à 2,30 GHz, 384 Go de RAM, 4 SSD de 960 Go, CentOS et 20 To de bande passante*.
Découvrez comment les clients utilisent IBM Cloud pour l'hébergement Web
Serveurs cloud avec câblage apparent
Techwave
Découvrez l'agilité, les performances et l'évolutivité que Techwave a offertes à ses clients en migrant son infrastructure vers les serveurs bare metal IBM Cloud.
Démarrer avec le bare metal
Explorez les options de sécurité, de stockage et de logiciel. Consultez nos tutoriels, notre documentation et plus encore.
Serveurs bare métal et serveurs virtuels
Découvrez les principaux critères à prendre en compte lors du choix d'un environnement de serveur cloud. Les deux options présentent des avantages distincts.
Remarque :

*20 To de bande passante inclus dans les centres de données aux États-Unis, au Canada et en Europe ; 5 To de bande passante inclus dans tous les autres centres de données. Les nouveaux prix et offres ne sont pas cumulables avec d'autres réductions en cours ou à venir.