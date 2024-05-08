Essayez gratuitement des bases de données hautement sécurisées sur le cloud.
Votre compte IBM Cloud gratuit comprend l’accès à plus de 350 produits et vous permet de développer des applications, des outils d’IA et d’analyse, et bien plus encore.
Accédez à plus de 40 produits toujours gratuits sans date d’expiration, dont les bases de données cloud : IBM Cloudant et IBM Db2 on Cloud.
Ce crédit est valable pendant 30 jours pour n’importe quel produit sur IBM Cloud. Il sera automatiquement crédité sur votre compte après l’enregistrement.
Utilisez votre crédit de 200 USD pour créer des bases de données relationnelles, de documents, de valeurs clés, en mémoire et plus encore.
Votre compte gratuit IBM Cloud vous donne accès à plus de 40 produits avec des plans tarifaires Lite. Cela signifie que le plan est toujours gratuit. Vous ne serez jamais facturé et le plan n’expirera jamais.
Pour commencer à créer sur IBM Cloud, vous devez d’abord créer un compte en utilisant une adresse e-mail (l’adresse e-mail ne doit pas être associée à un compte existant).
Vous devrez communiquer vos informations de paiement en amont. Toutefois, aucun montant ne sera débité à l’exception de tout service facturable. Une retenue nominale sera placée sur votre carte afin de confirmer son authenticité.
Une fois vos informations de paiement saisies, un message de confirmation s’affichera à l’écran avec le montant de cette retenue. Ce dernier est déterminé par le commerçant, mais est généralement de l’ordre de 1,00 USD.
Ces informations nous permettent de vous offrir une expérience de paiement à la carte optimale, le cas échéant.
Les plans Lite ne donnent jamais lieu à facturation. Cependant, la mise à niveau vers un plan avec paiement à la carte peut être nécessaire pour consommer des plans de produits non-Lite sur le niveau gratuit. Le dépassement du seuil du niveau gratuit pour le service peut engendrer des frais. Votre utilisation des ressources vous est ensuite facturée mensuellement.
Vous pouvez définir des seuils de dépenses distincts pour le compte, le conteneur, l’exécution, tous les services et des services spécifiques. Vous recevez automatiquement des notifications lorsque vos dépenses mensuelles atteignent 80 %, 90 % et 100 % de ces seuils. Pour définir des notifications relatives aux dépenses, cliquez sur Gérer > Facturation et utilisation, puis sélectionnez Notifications relatives aux dépenses. Pour plus d’informations, consultez Définir les notifications relatives aux dépenses.
Toujours gratuit : il s’agit de produits avec un plan Lite qui n’expirera jamais. Ils sont conçus pour que vous puissiez travailler sur vos projets en toute tranquillité et éviter de générer une facture accidentelle. Les quotas du plan Lite sont basés sur l’utilisation, n’expirent jamais et sont renouvelés mensuellement ou sur une base d’utilisation unique. Voir tous les produits du plan Lite.
Essai gratuit : l’essai gratuit s’apparente à un essai premium. Toutefois, il nécessite un compte d’abonnement ou de paiement à la carte. Le quota varie en fonction du produit et peut s’appuyer sur une plage de temps ou une utilisation spécifique, ou encore ne jamais expirer. Des frais sont susceptibles de vous être facturés pour certains produits si votre consommation excède le niveau gratuit. Voir tous les produits du plan gratuit.
Une fois la limite de quota atteinte pour les instances du plan Lite, le service est suspendu pour ce mois. Les limites de quota sont définies par organisation et non par instance. Les nouvelles instances créées dans la même organisation reflètent toute utilisation des instances précédentes. Les limites de quota sont remises à zéro le premier de chaque mois.
Pour vérifier votre consommation, accédez à Gérer > Facturation et utilisation dans la console, puis sélectionnez Utilisation. Pour plus d’informations, consultez Visualiser votre utilisation.
Pour recevoir votre crédit de 200 USD, vous devez disposer d’un compte de paiement à la carte. Une fois votre compte créé, votre crédit de 200 USD apparaîtra sur la page Utilisation dans la console IBM Cloud. Accédez à la page Paramètres de compte pour consulter vos promotions actives. Votre crédit promotionnel de 200 USD est automatiquement appliqué, mais son apparition sur votre compte peut prendre quelques heures. Le crédit est disponible uniquement pour les nouveaux comptes avec paiement à la carte et ne peut s’appliquer à des offres tierces.
Les comptes d’essai IBM Cloud sont disponibles pour les enseignants et les étudiants des établissements universitaires agréés. Pour bénéficier d’un compte d’essai, rendez-vous sur Exploiter la puissance d’IBM et validez les informations d’identification de votre établissement. Les comptes d’essai expirent au bout de 30 jours.
Accédez à la page Facturation et promotions et saisissez votre code promotionnel. Vérifiez les détails de la promotion, puis cliquez sur « Appliquer ».
Veuillez noter qu’à des fins d’authentification, vous devez enregistrer une carte de crédit sur votre compte pour appliquer des codes promotionnels.
Vous pouvez utiliser l’estimateur de coûts pour estimer le coût des produits IBM Cloud en personnalisant les plans en fonction de vos besoins. Explorez le catalogue pour trouver des offres à ajouter à une estimation.
Profitez d’une assistance technique gratuite via Stack Overflow (lien externe à IBM). Envoyez vos demandes d’assistance en lien avec la gestion des accès, les comptes, la facturation et l’utilisation.
Sans frais. Sans engagement. Résiliez à tout moment.
Des temps de fonctionnement améliorés, une haute disponibilité et des fonctionnalités évolutives, entre autres. Découvrez comment IBM Cloud simplifie la gestion des données.
Utilisez ce crédit pour essayer n’importe quelle base de données cloud sur IBM Cloud. En plus de votre crédit, vous pouvez utiliser gratuitement plus de 40 autres produits.