Le Security Construction and Equipment Committee (SCEC) de l'Australie est un comité interministériel présidé par l'Australian Security Intelligence Organisation (ASIO), qui évalue et approuve les équipements de sécurité destinés à être utilisés par le gouvernement australien.
Les protections de sécurité physique des installations d'un fournisseur de services cloud peuvent être soumises à l'évaluation et à l'agrément du SCEC.
Les systèmes gouvernementaux australiens doivent être sécurisés dans des installations qui répondent aux exigences d'une zone de sécurité adaptée à leur sensibilité ou à leur classification, et certifiées comme telles par un consultant en zones de sécurité agréé par le SCEC.
Rapports et autre documentation
Les centres de données du cloud public IBM en Australie ont été évalués et certifiés par un consultant en zones de sécurité agréé par le SCEC comme disposant des contrôles de sécurité physique de Zone 3 qui répondent aux critères de la classification PROTÉGÉ, conformément aux principes de sécurité et de protection du gouvernement australien. Cette certification atteste de la fiabilité et de la sécurité de l'environnement physique nécessaires pour mener à bien les activités du gouvernement australien. Les centres de données sont évalués tous les deux ans.
