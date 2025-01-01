Le Security Construction and Equipment Committee (SCEC) de l'Australie est un comité interministériel présidé par l'Australian Security Intelligence Organisation (ASIO), qui évalue et approuve les équipements de sécurité destinés à être utilisés par le gouvernement australien.

Les protections de sécurité physique des installations d'un fournisseur de services cloud peuvent être soumises à l'évaluation et à l'agrément du SCEC.

Les systèmes gouvernementaux australiens doivent être sécurisés dans des installations qui répondent aux exigences d'une zone de sécurité adaptée à leur sensibilité ou à leur classification, et certifiées comme telles par un consultant en zones de sécurité agréé par le SCEC.

Rapports et autre documentation

