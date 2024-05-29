Équiper les serveurs bare metal IBM Cloud® avec les nouveaux processeurs AMD EPYC permet de surmonter les contraintes de performance et d'optimiser le débit pour les charges de travail exigeantes telles que l'analyse de données, le cloud gaming mondial et les applications de dynamique des fluides.
Choisissez parmi les processeurs AMD EPYC de deuxième ou troisième génération pour répondre au mieux à vos besoins en termes de coût et de performances.
Personnalisez et activez les processeurs avec des options de nombre de cœurs, de vitesse d'horloge et de bande passante mémoire très différenciées d'AMD.
20 To de transfert de données sortant sont inclus avec tous les serveurs bare metal mensuels.
Activez les processeurs sur les serveurs bare metal IBM Cloud en seulement 3 heures.
Les serveurs bare metal IBM Cloud équipés des processeurs AMD EPYC 7763 de troisième génération génèrent 64 cœurs par CPU/128 cœurs par serveur biprocesseur.
Des vitesses d'horloge rapides aident à résoudre les tâches de calcul intensif en moins de temps pour une meilleure productivité de la plateforme.
Bénéficiez de huit canaux de mémoire et de jusqu'à 4096 Go de RAM par unité centrale.
L'architecture du CPU AMD EPYC présente des capacités de chiffrement de mémoire pour aider à sécuriser le processus de démarrage.
Analysez les propriétés thermiques et prédisez la modélisation du flux d'air en temps réel. Une bande passante mémoire exceptionnelle vous permet de tirer le meilleur parti des applications système complexes.
Activez les processeurs pour de meilleures performances de gaming et pour des tâches de codage d'adresse, de compilation, d'entrée-sortie de disque, de cryptographie, de calcul, de mémoire, Java, eSpeak ou pour les exigences POV-Ray grâce aux performances élevées de l'unité centrale.
Profitez d'une bande passante d'E/S généreuse, tandis que les charges de travail de calcul intensif utilisent un nombre élevé de cœurs et de la mémoire.
Personnalisez et déployez des serveurs bare metal IBM Cloud pour tout type de charge de travail sur l'infrastructure IBM Cloud de votre choix. Les déploiements d'infrastructure classique et d'infrastructure cloud privé virtuel sont dédiés à votre utilisation exclusive, avec des avantages de sécurité intégrés et un contrôle sur les ressources informatiques.
Découvrez comment davantage de cœurs, des vitesses d'horloge plus rapides et une bande passante mémoire plus élevée permettent d'offrir des performances de pointe et une valeur exceptionnelle pour les charges de travail de calcul intensif.
Découvrez pourquoi les serveurs bare metal IBM Cloud équipés de processeurs AMD EPYC sont la meilleure option pour les MMO par rapport aux alternatives mutualisées.
Découvrez pourquoi les serveurs bare metal IBM Cloud équipés de processeurs AMD EPYC de troisième génération offrent plus de choix et de flexibilité pour vos charges de intensives.
Consultez toutes les options de personnalisation, estimez les coûts et enregistrez un devis dans le catalogue IBM Cloud Bare Metal Server.
* Le boost maximal pour les processeurs AMD EPYC est la fréquence maximale pouvant être atteinte par n'importe quel cœur du processeur dans des conditions de fonctionnement normales pour les systèmes de serveur.
**20 To de bande passante inclus dans les centres de données aux États-Unis, au Canada et en Europe ; 5 To de bande passante inclus dans tous les autres centres de données. Les nouveaux prix et offres ne sont pas cumulables avec d'autres réductions en cours ou à venir.