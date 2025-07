Les clients d’IBM Cloud Pak for Integration peuvent utiliser les capacités de traitement des événements d’IBM Event Automation pour créer et automatiser des workflows basés sur les événements à l’aide d’une puissante plate-forme low code sans avoir besoin de compétences en codage avancé. Les équipes peuvent transformer les données brutes des événements en actions en temps réel grâce à une interface unifiée qui couvre les alertes, les mises à jour du tableau de bord et les automatisations. IBM Event Streams prend en charge n’importe quelle implémentation de Kafka, ce qui garantit la flexibilité de votre architecture d’événements.