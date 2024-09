Le traitement des flux d’événements avec Apache Flink peut transformer les données brutes en informations pertinentes et exploitables. Cependant, trouver les bonnes personnes ayant les compétences adaptées présente un défi. Et si vous pouviez permettre à davantage de personnes sans compétences hautement spécialisées de travailler sur des événements en temps réel ?

IBM Event Automation propose une plateforme évolutive de traitement des flux d’événements à low code qui vous aide à automatiser les données et à agir sur elles en temps réel. Vous pouvez également filtrer, agréger, transformer et joindre des flux d’événements avec de l’aide et une validation à chaque étape. Cette plateforme réduit les obstacles liés aux compétences et donne aux utilisateurs métier et informatiques les moyens de définir des scénarios métier, de détecter lorsqu’ils se produisent et d’y répondre en temps réel. Le traitement des événements fonctionne avec n’importe quelle implémentation de Kafka, ainsi qu’avec tout autre type de courtier d’événements mettant en œuvre le protocole Kafka.