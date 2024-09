IBM Cloud Pak for Integration utilise la passerelle d’application hautement sécurisée IBM DataPower Gateway pour fournir un niveau optimal de certification d’assurance pour les applications métier critiques. Tirez parti de la transformation de messages tous azimuts et à grande vitesse, et du pontage de protocoles de transport pour connecter rapidement les services et simplifier votre intégration.



Vous pouvez désormais partager vos données métier critiques à différents niveaux avec plusieurs utilisateurs dans une infrastructure d’intégration d’entreprise centrée sur le cloud sans augmenter les risques.