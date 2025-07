Les clients utilisant IBM Cloud Pak for Integration peuvent profiter des fonctionnalités d’intégration B2B d’IBM webMethods B2B pour aider les entreprises à éliminer les processus B2B manuels, sujets aux erreurs et non sécurisés, en accélérant ainsi la vitesse des affaires, en rationalisant la collaboration avec les partenaires commerciaux, en réduisant les coûts opérationnels et considérablement réduire les risques de sécurité. ​