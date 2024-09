Standard (pour les données actives): à utiliser pour les données actives consultées plusieurs fois par mois. Vos données sont immédiatement disponibles en cas de besoin. Parmi les cas d’utilisation courants, citons la diffusion de contenu mobile et Web, le DevOps, l’analyse, la collaboration et les référentiels de contenus actifs. Il n’y a pas de frais de récupération, pas de taille minimale d’objet et pas de durée minimale requise.

Vault (pour les données moins actives) : à utiliser pour les données moins actives consultées une fois par mois ou moins. Les données sont immédiatement disponibles en cas de besoin. Une faible facturation des frais d’extraction s’applique à la lecture des données. Les cas d’utilisation courants comprennent la sauvegarde et la conservation des actifs numériques. Vault comprend un seuil pour la taille des objets et la durée de stockage, avec une taille minimale des objets facturables de 128 Ko et une durée de stockage minimum de 30 jours.

Cold Vault (pour les données froides) : à utiliser pour les données consultées seulement quelques fois par an. Des frais d’extraction plus élevés s’appliquent à la lecture des données. Les cas d’utilisation courants comprennent la sauvegarde à long terme, la préservation de grands jeux de données ou le contenu multimédia plus ancien. Cold Vault comprend un seuil pour la taille des objets et la durée de stockage, avec une taille minimale des objets facturables de 256 Ko et une durée minimale de stockage de 90 jours. Les objets dont la taille est inférieure à la taille minimale seront facturés pour la taille minimale facturable.