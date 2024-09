Archivage des données

Les capacités de hiérarchisation, les partenaires de passerelles de fichiers et un vaste écosystème de solutions partenaires intégrées facilitent le déplacement et l’archivage des données. Réalisez des économies directement liées à la réduction de l’infrastructure informatique et des coûts opérationnels, et contribuez à rendre accessibles à votre organisation des données qui étaient auparavant hors de portée.