Sauvegarde cloud native

Protégez vos données critiques grâce à une sauvegarde native continue pour le stockage d’objets.
Sauvegardez régulièrement les données stockées dans vos compartiments IBM Cloud Object Storage. COS Native Backup est une solution gérée par IBM et basée sur des règles qui redéfinit la manière dont les données d’objet sont protégées dans le cloud. Assurez des conditions optimales de continuité des activités et de reprise après sinistre en récupérant vos workloads à partir de n’importe quel instantané.
Stockez les sauvegardes dans des coffres-forts de sauvegarde au sein de régions ou de comptes distincts afin de les isoler des environnements de production, d’assurer une protection maximale et de garantir la récupération.
Les coffres-forts de sauvegarde peuvent être provisionnés avec le chiffrement géré IBM® Key Protect, vous offrant un contrôle total sur les clés de chiffrement et les exigences de conformité.
Surveillez l’intégrité et l’état des règles de sauvegarde et des plages de récupération afin d’identifier facilement les problèmes ou les erreurs rencontrés lors de la sauvegarde.
Les périodes de conservation initiales sont basées sur des règles, et la conservation peut être prolongée dans le coffre-fort pour répondre facilement aux besoins de conformité ou de gouvernance.
Les mises à jour des données sont constamment synchronisées avec la sauvegarde, ce qui permet une récupération précise à partir de n’importe quel instantané.
La sauvegarde ne peut pas être supprimée avant la fin de la période de conservation complète. La conservation ne peut être que prolongée.
Vous choisissez où restaurer vos données : à leur emplacement d’origine ou dans un nouveau compartiment isolé.
Déployez et gérez des coffres-forts de sauvegarde à l’aide des SDK, des API ou des modules Terraform d’IBM.
Ne laissez pas vos données devenir les victimes des cybermenaces incessantes. Profitez de cette nouvelle fonctionnalité afin de garantir que vos données critiques sont sûres, récupérables et prêtes à l’emploi.