Sauvegarde cloud native

Protégez vos données critiques grâce à une sauvegarde native continue pour le stockage d’objets.

Récupérez vos workloads à tout moment

Sauvegardez régulièrement les données stockées dans vos compartiments IBM Cloud Object Storage. COS Native Backup est une solution gérée par IBM et basée sur des règles qui redéfinit la manière dont les données d’objet sont protégées dans le cloud. Assurez des conditions optimales de continuité des activités et de reprise après sinistre en récupérant vos workloads à partir de n’importe quel instantané.

Ce que vous obtenez

Objectif de point de récupération (RPO) proche de zéro

Les modifications apportées aux objets étant immédiatement synchronisées avec le coffre-fort de sauvegarde, vous pouvez récupérer vos données avec un risque limité de perte de données.
Récupération à tout moment

Restaurez à partir de n’importe quel point de la fenêtre de conservation des sauvegardes, garantissant une récupération cohérente de l’intégralité de votre workload d’application.
Risques réduits

Chaque modification est enregistrée en temps quasi réel, sans risque de perte de données entre les périodes de sauvegarde.
Sauvegarde illimitée

Conservez les sauvegardes aussi longtemps que nécessaire.
Géré par IBM

Votre stockage étant intégré de manière native et entièrement géré, aucune infrastructure ou logiciel supplémentaire n’est nécessaire.
Plus d'informations sur les fonctions

Isolation des sauvegardes

Stockez les sauvegardes dans des coffres-forts de sauvegarde au sein de régions ou de comptes distincts afin de les isoler des environnements de production, d’assurer une protection maximale et de garantir la récupération.
Chiffrement flexible

Les coffres-forts de sauvegarde peuvent être provisionnés avec le chiffrement géré IBM® Key Protect, vous offrant un contrôle total sur les clés de chiffrement et les exigences de conformité.
Visibilité et monitoring

Surveillez l’intégrité et l’état des règles de sauvegarde et des plages de récupération afin d’identifier facilement les problèmes ou les erreurs rencontrés lors de la sauvegarde.
Gestion de la conservation

Les périodes de conservation initiales sont basées sur des règles, et la conservation peut être prolongée dans le coffre-fort pour répondre facilement aux besoins de conformité ou de gouvernance.
Sauvegarde continue

Les mises à jour des données sont constamment synchronisées avec la sauvegarde, ce qui permet une récupération précise à partir de n’importe quel instantané.
Sauvegardes non modifiables

La sauvegarde ne peut pas être supprimée avant la fin de la période de conservation complète. La conservation ne peut être que prolongée.
Restauration flexible

Vous choisissez où restaurer vos données : à leur emplacement d’origine ou dans un nouveau compartiment isolé.
Adapté aux développeurs

Déployez et gérez des coffres-forts de sauvegarde à l’aide des SDK, des API ou des modules Terraform d’IBM.
Passez à l’étape suivante

Ne laissez pas vos données devenir les victimes des cybermenaces incessantes. Profitez de cette nouvelle fonctionnalité afin de garantir que vos données critiques sont sûres, récupérables et prêtes à l’emploi.

