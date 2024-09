Le stockage d’objets non modifiables est une fonctionnalité d’IBM Cloud Object Storage qui préserve les enregistrements et maintient l’intégrité des données dans un format WORM (write-once-read-many) non effaçable et non réinscriptible. Les données sont protégées contre les suppressions ou les modifications jusqu’à la fin des périodes de conservation et la levée des rétentions légales.