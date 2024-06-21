La « bande passante » désigne le transfert de données publiques du trafic réseau entrant et sortant, à destination et en provenance des IBM Cloud Data Centers dans le monde entier. Les options de bande passante plus élevée — associées à une connectivité à vitesse de port de 10 Go/s — permettent d'augmenter le débit des charges de travail à forte intensité de transactions, tout en éliminant les goulets d'étranglement et en aidant à répondre aux besoins de votre entreprise.