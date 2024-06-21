La « bande passante » désigne le transfert de données publiques du trafic réseau entrant et sortant, à destination et en provenance des IBM Cloud Data Centers dans le monde entier. Les options de bande passante plus élevée — associées à une connectivité à vitesse de port de 10 Go/s — permettent d'augmenter le débit des charges de travail à forte intensité de transactions, tout en éliminant les goulets d'étranglement et en aidant à répondre aux besoins de votre entreprise.
Dans le réseau privé mondial d'IBM, la bande passante entrante et sortante est illimitée et non facturée.
La bande passante entrante est illimitée et non facturée.
La bande passante publique sortante est facturée par paliers, avec une allocation définie pour chaque mois.
Connectez-vous à notre réseau privé avec IBM Cloud Direct Link.
Évitez les engorgements dans le trafic réseau et réduisez la latence avec IBM Cloud Content Delivery Network (CDN).
Répartissez le trafic, améliorez le temps de fonctionnement et faites évoluer les applications grâce aux répartiteurs de charge.
