Paquets de bande passante d'IBM Cloud

Ingénieure en informatique configurant un serveur dans un centre de données

Choisissez le bon pack de bande passante

La « bande passante » désigne le transfert de données publiques du trafic réseau entrant et sortant, à destination et en provenance des IBM Cloud Data Centers dans le monde entier. Les options de bande passante plus élevée — associées à une connectivité à vitesse de port de 10 Go/s — permettent d'augmenter le débit des charges de travail à forte intensité de transactions, tout en éliminant les goulets d'étranglement et en aidant à répondre aux besoins de votre entreprise.
Réseau privé mondial

Dans le réseau privé mondial d'IBM, la bande passante entrante et sortante est illimitée et non facturée.

 Transfert de données entrant

La bande passante entrante est illimitée et non facturée.

 Transfert de données sortantes

La bande passante publique sortante est facturée par paliers, avec une allocation définie pour chaque mois.
Obtenez la bande passante dont vous avez besoin, dans la configuration qui convient le mieux à votre entreprise.