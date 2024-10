EY a travaillé avec une chaîne de magasins de proximité pour créer une plateforme « Voice of the Associate » pilotée par l’IA à l’aide de watsonx. La plateforme capture et enregistre les commentaires en temps réel du personnel en utilisant le speech to text pour transcrire les messages audio, le traitement automatique du langage naturel et l’automatisation intelligente pour guider les workflows. La plateforme s’intègre à l’environnement ServiceNow du client pour transformer les informations en actions en créant des tickets et en automatisant les tâches. Le projet pilote initial a entraîné une réduction de 50 % du temps consacré à la création de tickets de maintenance, ainsi qu’une réduction des temps d’arrêt des machines critiques. Résultat ? Des clients et un personnel plus satisfaits.