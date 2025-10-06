Stimulez l’efficacité opérationnelle grâce à GenAI Observability

Les services informatiques des entreprises sont déjà aux prises avec le poids de la complexité. Un rapport récent souligne que deux des trois tâches les plus importantes à accomplir en matière d'observabilité sont l'adaptation des outils d'observabilité aux nouveaux modèles architecturaux et la garantie d'une couverture d'observabilité cohérente dans de nombreux environnements.

En outre, l’IA a complètement redéfini ce qu’est une application. Les applications ne sont plus bien définies et pilotées par les utilisateurs avec des résultats prédéfinis. Elles sont autogérés, axés sur les objectifs et intègrent le raisonnement contextuel. Les enjeux sont importants. Le coût moyen des temps d’arrêt informatiques non planifiés est de 14 056 USD par minute, soit entre 218 000 et 1,425 million USD de l’heure, en fonction de la taille de l’entreprise. Par ailleurs, sans visibilité sur les systèmes pilotés par l'IA, les entreprises s'exposent à des coûts exorbitants et à des atteintes à leur réputation.

Les entreprises hautement automatisées montrent la voie à suivre en utilisant des outils d'observabilité qui peuvent potentiellement permettre une réduction des coûts informatiques et un retour sur investissement élevé de la transformation numérique alimentée par l'IA.