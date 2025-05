Présentation d’API Agent : démocratiser les API à l’ère des agents

Notre nouvel API Agent a été formé sur les API de la plateforme API Connect et a accès au catalogue de ressources de votre entreprise. Il comprend donc à la fois votre environnement API et comment utiliser API Connect pour éviter ces problèmes. Il répond aux demandes formulées en anglais clair, en utilisant sa connaissance de l’ingénierie logicielle, des bonnes pratiques en matière d’API, des capacités d’API Connect et de votre parc d’API pour concrétiser vos intentions.

Prenons l’exemple d’un scénario dans lequel Acme Software Roasters étend ses livraisons à l’international et utilise la logistique Just in Time. L’entreprise souhaite que cette méthode lui permette de consulter les détails des commandes et d’envoyer des mises à jour du statut d’expédition. Le développeur d’Acme indique à l’agent API : « Créez une API pour récupérer les détails de la commande et mettre à jour les statuts d’expédition en temps réel. »

Avant de générer une toute nouvelle API, API Agent effectue une recherche intelligente dans le parc d’API existant pour déterminer si une API adaptée existe déjà, ce qui encourage la réutilisation et minimise la prolifération. Si aucune API adaptée n’est trouvée, l’agent génère automatiquement la spécification d’API. Elle prend en charge les approches « code-first » et « API design-first », tout en reconnaissant que les différentes équipes ont des workflows différents. Certaines préfèrent concevoir et documenter leurs API en premier (design-first), tandis que d’autres veulent d’abord se concentrer sur la création des fonctionnalités en back-end (code-first), puis générer la spécification d’API basée sur le code mis en œuvre pour accélérer le prototypage.

En adoptant les deux modèles, API Agent s’adapte aux cycles de vie de développement réels, en rencontrant les équipes là où elles se trouvent et en éliminant les obstacles pour une livraison plus rapide et plus sûre des API. En outre, il complète la spécification grâce à une documentation pertinente fournissant des informations et un contexte plus riches pour l’utilisation des API par les applications. API Agent peut également s’assurer que les API respectent les normes organisationnelles et les bonnes pratiques en les validant par rapport aux ensembles de règles de gouvernance. Il peut également détecter et corriger les erreurs de validation dès le début du processus de développement. Enfin, il génère des scénarios de test réutilisables pour garantir la validité du comportement de l’API au fil du temps.