IBM webMethods Hybrid Integration : l’intégration à l’ère de l’IA agentique

Quand il s’agit de leur pile technologique, les entreprises d’aujourd’hui ont des exigences particulièrement élevées, alors que la tendance est aux changements rapides : impératifs commerciaux pour tirer parti de l’IA, prolifération croissante des API, de Kafka et des intégrations, et vagues continues de transformation numérique. Pourtant, la plupart des piles technologiques sont mises à rude épreuve par la complexité de ces exigences, incapables d’évoluer vers un socle d’innovation adapté à l’IA.

IBM webMethods Hybrid Integration permet le développement, le déploiement, la gestion et la surveillance complets de divers modèles d’intégration à travers des environnements sur site et multicloud. La solution s’appuie sur les capacités d’intégration de pointe d’IBM et les rassemble en un seul et même système. Elle fait le lien entre les investissements existants et la technologie d’intégration nouvelle génération, qu’il s’agisse d’accéder aux données à l’intérieur des mainframes et de simplifier l’échange de données B2B ou de tirer parti des agents d’IA avec IBM watsonx.

Conçue pour permettre une action rapide dans des environnements distribués, IBM webMethods Hybrid Integration fournit des outils et des actifs partagés, ainsi qu’un contrôle centralisé grâce à un plan de contrôle hybride. Elle facilite ainsi la gestion centralisée, tout en rationalisant les opérations chronophages et le dépannage pour les équipes informatiques déjà débordées.

En unifiant plusieurs modèles d’intégration et déploiements, les utilisateurs gagnent en visibilité et en surveillance de bout en bout au sein de leur parc d’intégration. La centralisation de la gouvernance peut aider les clients à réaliser des gains de productivité, tout en favorisant l’authentification centralisée et en assurant la conformité et la sécurité. Résultat, l’entreprise est plus résiliente et plus agile.