Découvrez les options de garantie et de maintenance pour vos serveurs IBM LinuxONE.

Découvrez la garantie limitée et les contrats de licence applicables aux machines IBM.

Optimisez la disponibilité de votre système et réduisez vos coûts grâce à des options de support adaptées aux besoins de votre entreprise. (156 Ko)

Découvrez les options de paiement personnalisées du plus important fournisseur de services financiers dédiés au secteur informatique.

Tarification sur mesure

Découvrez notre modèle flexible pour une tarification des serveurs IBM LinuxONE plus simple et plus économique.