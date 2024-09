Nous nous trouvons dans une ère nouvelle et révolutionnaire dans laquelle des organisations agiles et innovantes dans le domaine des sciences de la vie ont collaboré pour accélérer le rythme de la R&D et de la commercialisation, déterminées à obtenir des résultats fondés sur des preuves, à générer de la valeur et à améliorer l’expérience des patients.

IBM aide les entreprises à développer des solutions qui stimulent l’innovation, enrichissent les relations entre les parties prenantes des secteurs des sciences de la vie et de la santé et les patients, améliorent la qualité des soins et les résultats en matière de santé, et maximisent la rentabilité. Notre technologie et nos services de conseil permettent d’accélérer le développement de produits, de favoriser la réinvention numérique, d’aider à créer des chaînes d’approvisionnement résilientes et durables, et d’optimiser la commercialisation et l’accès au marché.