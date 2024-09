Les défis auxquels sont confrontées les entreprises qui fabriquent des produits de consommation emballés (CPG) peuvent être accablants. Pour réussir, les entreprises du secteur des biens de consommation doivent repenser leur tarification et leur modèle économique. Qu’il s’agisse d’engagements clients numériques, de lieux de travail plus sûrs, d’opérations et de chaînes d’approvisionnement agiles ou de modèles de gestion plus résilients, plus rentables et plus durables, découvrez comment IBM peut aider votre entreprise à innover grâce aux nouvelles technologies et à améliorer l’expérience des consommateurs.